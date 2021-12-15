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    北市重陽敬老金復活？市府提覆議案反制 議會12/22表決

    台北市長柯文哲堅決反對恢復發放重陽敬老金，提出覆議案，議會22日表決，藍綠黨團祭甲級動員反制。（資料照）

    台北市長柯文哲堅決反對恢復發放重陽敬老金，提出覆議案，議會22日表決，藍綠黨團祭甲級動員反制。（資料照）

    2021/12/15 19:07

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會上月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，要求台北市政府恢復發放重陽敬老禮金，台北市長柯文哲反對，預計下週三（22日）將覆議案送議會表決，各黨議員砲轟柯文哲不尊重議會，台北市議會今天政黨協商，決定覆議案將不邀請市長列席說明，將以無記名方式表決。

    柯文哲上任後取消台北市65歲以上長者每年1500元的重陽敬老金，國民黨團上月重啟審議冰凍兩年的「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，經二讀會表決後通過不排富版本。但北市府主張，恢復普發敬老金估每年將增10億預算支出，經市政會議討論後決議提出覆議案。

    按台北市議會議事規則第60條規定，對於市政府送請覆議案得於一讀會邀請市長列席說明，二讀會應就是否維持原議決案作大體討論後即以無記名表決，若經出席議員3分之2同意者，即維持原議決案，若同意票數未達出席議員3分之2者，即不維持原議決案，須就原案重新討論，但不得作覆議前相同之決議。

    不邀柯文哲列席說明

    台北市議會今天政黨協商，由於議會議事規則規定，覆議案需邀市長列席說明，但民進黨、國民黨團都認為，北市府先前已充分說明提覆議的理由，而且柯文哲說明時不會讓議員質詢，因此不必讓他列席，但無黨籍議員認為，應讓柯文哲赴議會說明，留下紀錄。

    新黨黨團召集人潘懷宗說，除了市長列不列席，政黨協商還討論如何表決，依照議事規則是不記名表決，但國民黨團提出舉手表決，有議員說，舉手就是記名表決，最後大家討論後決定不記名表決。

    國民黨團認為，北市府上次提覆議案是前市長郝龍斌時期，北市府針對路平專案預算提出覆議，當時採舉手表決，但在電腦螢幕上不記名，其實也是不記名的方式，認為應照前例；新黨和民進黨則認為照議事規則不要舉手表決；無黨籍則傾向以紙本投票。

    國民黨北市議會黨團書記長王欣儀說明，為防止跑票，黨團內會再自己討論，是否按表決器的同時也舉手；北市府對覆議案立場已對外表達清楚，並說明理由，經討論後，認為不需要再邀請柯文哲到議會說明。

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