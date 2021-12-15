中國、立陶宛準斷交模式？前外交官曝這次罕見不同：準備尖叫！

根據《路透》報導，19名立陶宛駐中國大使館館員及員眷，出於「安全顧慮」（safety concerns），已經搭機離開北京。圖為北京立陶宛駐中國大使館外觀，目前已降級為代辦處。（法新社資料照）

2021/12/15 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕根據《路透》報導，19名立陶宛駐中國大使館館員及員眷，出於「安全顧慮」（safety concerns），已經搭機離開北京。前外交官劉仕傑指出，這是非常罕見的，通常兩國斷交都是大使離境、館員善後，這次卻是還未斷交，全數館員就離開北京，劉仕傑指出，若立陶宛跟中國真的斷交，那是否意味台灣跟立陶宛可能建交？「丞相，起風了。準備尖叫」。

《路透》報導，立陶宛外交人士今（15）日透露，基於對駐北京外交使團的「人身安全」顧慮，政府已下令召回全體駐館人員及其家屬，駐中國代辦處的業務將暫時遠端處理。另一名外交人士告知《路透》，立陶宛駐北京代辦處的19名工作人員，以及這些人的家屬，都已在前往巴黎的路上。

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劉仕傑今日在臉書PO文表示，這是非常罕見的事，立陶宛駐中國首席外交官，也被召回「諮詢」（consultation ）。諮詢什麼？或許是諮詢「立陶宛到底還有沒有必要維持跟中國的邦交？」

劉指出，通常兩國斷交，通常都是大使先離境，館員留下來善後收拾。這次很奇特，雖然還未正式斷交，立陶宛全數館員卻已經離開北京。「如果立陶宛跟中國真的斷交，那是否意味台灣跟立陶宛可能建交？丞相，起風了。準備尖叫」。

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