國台辦喊話「邦交國」認清大勢 賴瑞隆︰無法改變台灣主權獨立事實

民進黨立委賴瑞隆受訪表示，台灣應以務實外交走向國際，不會因中國說了什麼，而改變主權獨立國家的事實。（資料照）

2021/12/15 17:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕尼加拉瓜上週與台灣斷交後，當天隨即與中華人民共和國建交，中國國台辦發言人馬曉光今日對外喊話，歡迎所剩無幾的若干個台灣所謂「邦交國」認清大勢，早日站到歷史正確的一邊。民進黨立委賴瑞隆受訪表示，中國圖謀不會得逞，台灣應以務實外交走向國際，不會因中國說了什麼，而改變主權獨立國家的事實。

馬曉光指出，歷史和現實再次表明，台獨是絕路，任何人任何勢力都阻擋不了祖國完全統一和中華民族偉大復興的歷史大勢。民進黨當局為謀獨挑釁、挾洋自重，不斷勾連外部勢力製造事端，甘當「以台制華」的棋子，出賣民族利益。對於這種行徑，必須迎頭痛擊。

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另，日本前首相安倍晉三昨天在「2021台美日三邊印太安全對話」發表專題演講表示，台灣必須崛起，因為台灣值得，並呼籲各國努力將台灣納入國際參與。馬曉光又說，台灣是中國的一部分，不是日本的一部分。正告日本右翼政客，若還妄想繼承軍國主義的衣缽來破壞中國的主權和領土完整，放縱支持台獨勢力，是打錯了算盤。

對此，賴瑞隆指出，中華民國在世界上有邦交國，這是事實的存在，不會因為中國官方說了什麼或做了什麼，或不願承認我國是主權獨立國家，而改變這個事實，中華民國不會不存在。

賴瑞隆表示，台灣可以走向務實外交，走向國際民主陣營，雖然尼加拉瓜因中國透過各種手段而斷交，但台灣與美國、日本、澳洲、歐洲許多國家的關係，這段時間以來都非常好，台灣民主、經濟表現也被國際看見，相信未來會有更多國家支持台灣，支持台灣加入聯合國。

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