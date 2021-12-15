藍批反萊豬綠營昨是今非 管碧玲：當年沒有CPTPP的問題

民進黨立委管碧玲今指出，若反萊豬公投過關，不僅不利台灣爭取CPTPP，更可能導致中國優先加入，並給予中國打壓台灣加入的機會。（資料照）

2021/12/15 14:28

〔記者吳書緯／台北報導〕四大公投將在18日進行投票，其中「反萊豬進口」案被視為攸關我國參與CPTPP。民進黨立委管碧玲今指出，若反萊豬公投過關，不僅不利台灣爭取CPTPP，更可能導致中國優先加入，並給予中國打壓台灣加入的機會；國民黨立委林為洲相譏，那你們以前反萊豬是什麼意思！，管回應，當年沒有國際標準、口蹄疫沒有拔針，且過去有CPTPP的問題嗎？

立法院內政委員會邀請行政院副秘書長何佩珊、中選會主委李進勇、內政部長徐國勇等相關部會官員，就「12月18日全國性公投案之整備情形，並具體說明公投當日之宣傳標準及定義」進行專題報告，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

管碧玲質詢時指出，台灣2001年申請加入世界貿易組織（WTO）時，即是台灣與中國同時申請加入WTO，但在台灣與中國雙方競爭的結果下，歐盟與其他重要國家形成共識，選擇先讓中國成為會員國，再讓台灣以個別關稅領域的地位加入WTO。

管碧玲說，20年後歷史重演，台灣與中國同樣爭取加入CPTPP，但中國在全球的政經上有影響力遠勝20年前，而2020年1月15日美中經貿協定，中國早已承諾美國要處理萊克多巴胺的問題，以國際標準進行風險評估，若「反萊豬」公投通過，台灣有2年不准萊豬進口，中國會不會在這兩年之間開放萊豬萊牛，以搶先台灣加入CPTPP？

徐國勇表示，相信習近平將不擇手段，打壓台灣與國際社會互動的機會。經濟部次長曾文生則回應，台灣同時與韓國、中國競爭加入CPTPP的機會，若「反萊豬」公投通過，不僅將不利於台灣爭取加入CPTPP，若在公投約束的2年間，中國搶先加入CPTPP，並傾全力阻擋台灣加入，未來台灣能加入CPTPP的機會將更加渺茫。

擔任今日會議主席也是反萊豬公投領銜人的內政委員會召委、國民黨立委林為洲，此時忍不住透過主席麥克風發言，對管碧玲說，「那以前民進黨反萊豬是什麼意思」，並強調國民黨立場始終不變，民進黨人居然還說「萊豬進來，總統下台」，兩人開始唇槍舌戰。

管碧玲回應，當年沒有國際標準、沒有CPTPP、沒有配套、口蹄疫沒有拔針，民進黨的態度很簡單，為了台灣要重返國際，可以接受國際標準，國民黨不該迴避CPTPP的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法