柯文哲拍板動物之家規劃 議員爆：竟縮減總面積、取消貓咪收容空間

台北市議員簡舒培。（資料照）

2021/12/15 13:25

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市動物收容爆量，台北市動物保護處原計畫花費7億元興建新動物之家，卻因市長柯文哲認為太貴擱置緩建，近期柯拍板原址興建不挖地下室，評估與中繼地點合併使用，北市議員簡舒培發現，動保處所提規劃在內部會議遭柯打槍，最後柯拍板的新規劃竟縮減新建物部分空間，取消收容256隻貓的空間，未來貓咪恐無處可去，原動物之家重建就是因收容爆量，如今空間還縮小，豈不是本末倒置？

北市府自2019年規劃斥資7億進行包含中繼收容空間及3460坪主體建築的改建計畫，但柯文哲多次公開抱怨經費太高，後更因主體工程須追加2億地下垃圾處理費而決議喊卡。

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據了解，動保處提出不挖新建物地下室，保留原設計，並新增另一棟建物，總面積為2380.6坪；但柯文哲最後拍板，不挖新建物地下室，縮減新建物部分空間，並評估與中繼地點合併使用，總面積為1622.67坪，兩者相差757.93坪。

議員簡舒培表示，柯拍板方案竟將原建物收容256隻貓的空間取消，縮減面積，除要重新變更設計重走程序外，變更設計費還高達1億，另外改至中繼地點，但問題是中繼地點不拆的方案尚未和居民溝通，未獲居民同意，未來貓咪恐淪落無處可去的窘境。

簡舒培批評，柯文哲打著友善動物城市的旗幟，卻以省錢的名義犧牲動物的空間，若真的不想做乾脆留給下任市長規劃，不要亂搞，根本就是在浪費時間和錢。

簡舒培指出，現今的動物之家就是因環境不好，超收近2倍，空間不足導致密集飼養環境惡化，結果柯還打算縮減面積，為何不採納原動保處方案，直接新增一棟建物，不但不需重新走變更設計程序，面積也增加，讓動物的使用空間變多。

簡舒培無奈表示，柯文哲就是做表面，原先認為開挖地下室太貴，下令緩建，還把局處長罵了一頓，直到被媒體報導引起各界譁然才又改口說要建，只是要重新選址規劃新方案，沒想到檢視新方案，竟是縮減空間的胡亂規劃，讓人傻眼。

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