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    陳玉珍質詢可幾天不洗熱水澡？ 陳時中：3天

    國民黨立委陳玉珍今日在立法院社福及衛環委員會質詢。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍今日在立法院社福及衛環委員會質詢。（資料照）

    2021/12/15 11:44

    〔記者林惠琴／台北報導〕國民黨立委陳玉珍今日在立法院社福及衛環委員會質詢，一開口就問衛福部長陳時中「請問現在可以忍受幾天沒有熱水洗澡？」陳時中想了一下，回覆3天。原來是衛福部金門醫院熱水供應系統故障，修復完成需時1週，認為應該改善，陳時中回應可以馬上改進。

    陳玉珍質詢時，請陳時中及疾管署長周志浩、醫福會執行長王必勝上台，詢問可以忍受幾天沒有熱水洗澡？陳時中原本要說「以前當兵…」，被陳玉珍打斷說現在就好，陳時中進一步回應要看天氣，陳玉珍說就是現在，陳時中想了一下回答「3天」；周志浩、王必勝也都回應「差不多」。

    陳玉珍指出，接獲金門鄉親陳情指出，金門醫院熱水供應系統故障，住院者沒有熱水洗澡非常不便，而金門醫院回覆，綜合醫療大樓鍋爐內膽及加熱器破損故障，目前已緊急請修，但因相關零件須由台灣調貨，且星期三才有船班，預計修復完畢需時1週。

    陳玉珍提到，針對離島醫院的設施維護保養，是否可強化支援離島醫院，對於一些關鍵性且不易採購的重要零件，建立所謂的「備援零件制度」，讓離島醫院在設備維護上，可以即時更換，盡速恢復運作，不要再有這種一週病人沒有熱水洗澡的情況。

    陳時中承諾，對於比較遠處、零件不足的情況，可以馬上改進，避免讓類似的情況再度重演。

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