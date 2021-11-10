莊人祥遭盜臉賣「壯陽藥」 陳時中：嚴格查辦

衛福部長陳時中強調，莊人祥沒有代言任何藥品，這是假消息！衛福部一定會嚴格查辦。（記者叢昌瑾攝）

2021/11/10 14:18

〔記者邱芷柔／台北報導〕「一天可以9次，這秘訣就是男士茶飲，連衛福部都推薦！」網路盛傳的壯陽藥影片把中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在記者會上的畫面移花接木，不肖業者更透過配音，讓畫面看起來就像衛福部在幫藥品背書，不知情的民眾可能信以為真，對此讓衛福部長陳時中澄清，這是假的，一定會嚴格查辦。

立委陳瑩今（10日）在立法院質詢衛福部長陳時中，「發言人莊人祥近日是否有代言藥品？如果沒有，那可能是被換臉了！」

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造假影片指出這款茶飲可「溫補、肝腎、壯陽、固精，增進體力功能」，甚至強調「連衛福部都推薦！」畫面還剪入莊人祥在指揮中心的發言畫面。

陳瑩表示，這支網路上的廣告影片，以新聞的方式，剪入指揮中心發言人莊人祥的畫面，民眾看了廣告點進去後，發現需要加入Line帳號，接著就會看到中國藥商推銷相關藥品。畫面就像是衛福部幫壯陽藥品背書一樣，以假亂真，「很多人看到可能去買！」

對此陳時中強調，莊人祥沒有代言任何藥品，這是假消息！衛福部一定會嚴格查辦。

立委劉建國質詢時也開玩笑說「如果莊人祥效果不好，可能下一個就會放國民女婿羅一鈞的影像了！」劉建國強調，盜臉、影片移花接木等速度之快難以想像，這種犯罪行為造成社會動盪甚至影響資安，呼籲責成相關部會正視並積極處置。

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