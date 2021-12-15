國民黨控政論節目成「議顏堂」 NCC：申訴將依SOP處理

對於政論節目相關內容遭檢舉，NCC表示，申訴將依SOP處理。（資料照）

2021/12/15 11:43

〔記者楊綿傑／台北報導〕台中中二選區補選打得火熱，國民黨北市議員王鴻薇、文傳會副主委黃子哲等人指控許多政論節目變成「議顏堂」，討論國民黨候選人顏寬恒違反比例原則，今天至國家通訊傳播委員會（NCC）前抗議及提出申訴，要求比照裁罰中天處置，不應雙標。

對於中天遭罰紀錄多，NCC首先澄清，從未因為中天新聞報導特定人物太多而裁罰。NCC也說明，當初所進行新聞台報導特定人物的觀測，僅是公開揭露每個電視台報導特定人物的比例，公開資訊給民眾了解，目前仍在持續觀測中，並公開於官網上。

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此外，NCC提到，第848次委員會議是因為民眾大量申訴，所以去了解該新聞台的自律內控機制，當時發現該新聞台並未履行103年換照時的承諾負擔，像是「設置獨立審查人」及「增補2名獨立編審」，而在第848次委員會議請電視台限期改正、來履行。而後來，該電視台並未落實新聞內控及自律機制，才會在第860次委員會議核處50萬元。

對於最近檢舉狀況，根據NCC資料，自本月10日起接獲民眾檢舉三立及民視政論節目內容涉及不公不實，截至本月13日止，計有36件，包括三立財經台「鄭知道了」有18件、三立新聞台「新台灣加油」有9件，以及民視台灣台「辣新聞 152」有9件。而除上述36件外，同時接獲民眾檢舉廣播節目5件，均為寶島新聲廣播電台「新聞放鞭炮」節目。

NCC說，對於民眾認為新聞台製播新聞或評論，有違反衛廣法第27條事實查證之虞，提出申訴，將依據SOP來處理，會提送外部節目廣告諮詢會議審議，再提到委員會，最終由NCC委員會決議。

另外，NCC表示，依衛廣法22條，民眾也可以直接向業者提出播送節目內容正確、平衡及品味之申訴。以及針對廣播電視之節目或廣告，利害關係人若認報導有錯誤或有權利遭侵害之情事，可依衛廣法第44及45條規定，於法定期限內提出主張更正之權益。

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