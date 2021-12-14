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    桃機第三航廈工程逾2千移工入境 政委建議規畫防疫規格宿舍

    桃園機場三航廈工地首支鋼柱今年9月組立，全面啟動工程。（資料照，記者姚介修攝）

    桃園機場三航廈工地首支鋼柱今年9月組立，全面啟動工程。（資料照，記者姚介修攝）

    2021/12/14 18:45

    〔記者呂伊萱／台北報導〕桃園國際機場第三航廈主體工程已開工，預計最多將有超過2千名外籍移工參與工程，規劃透過專案引進，近期將陸續抵台。行政院政委吳澤成今表示，已建議桃機公司規畫防疫規格的移工宿舍，讓移工就近檢疫隔離，並提高整體的移工宿舍水準。

    桃園國際機場第三航廈土建工程已於今年6月動工，工地首支鋼柱今年9月組立，象徵桃園機場第三航站區建設全面啟動，預計2024年起分階段完工、2025年竣工後啟用。在第三航廈施工高峰期，預計將有逾2千名外籍移工參與工程。

    行政院政委兼任行政院公共工程委員會主委吳澤成今指出，第三航廈移工宿舍已興建一般宿舍，但他向桃機公司建議，應直接規畫符合中央流行疫情指揮中心防疫規格的房間，多蓋一棟、兩棟，讓移工可以就近檢疫隔離。

    吳澤成還建議，基於人道考量，桃機應該要提高移工宿舍的整體水準。台灣要蓋國際級的航廈，移工宿舍當然也要有一定品質，目前桃機公司已與興建業者協議中。

    工程會副主委顏久榮補充表示，桃機三航廈工程移工宿舍的防疫規格絕對會與防疫旅館、檢疫隔離所完全一樣。用作隔離檢疫的移工宿舍為1人1室，不會放寬標準，結束入境管制後的移工宿舍則是2人1室。

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