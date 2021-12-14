陳柏惟強調「草莓冬瓜」是稱讚 顏寬恒忙澄清

顏寬恒（右）邀請第一屆不老電競冠軍大賽得主李福鈞（左），到烏日服務處一起玩手遊「英雄聯盟」。（記者何宗翰攝）

2021/12/14 18:33

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市第二選區立委補選參選人顏寬恒近日持續批評民進黨利用媒體上演批鬥大會，讓被罷免的前立委陳柏惟痛批顏寬恒是承受不起媒體檢驗的「草莓冬瓜」；今天陳柏惟解釋「草莓冬瓜其實是稱讚，雖然很軟爛但價格高」。顏寬恒今天下午邀請不老電競冠軍一起玩手遊，卻還要忙著澄清外界各種傳聞，痛斥「請不要再拿這個騙民眾」。

陳柏惟下午受訪時諷刺說，顏寬恒最近身穿粉紅外套，遇到問題閃躲不回答，還叫大家不要看電視這種不民主的方式，甚至違建還敲6個洞，掩耳盜鈴，讓人想起草莓；過去都叫顏寬恒小冬瓜，冬瓜應該很硬、很霸氣，沒想到他遇到問題都「走閃」，跟他們家的印象不同，一摸才發現是軟的、爛的。

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陳柏惟表示，希望顏寬恒說清楚，當初當立委時，是不是有提案開放中國人來台灣使用健保？提案開放中國的830項農產品進入台灣，尤其是在2019年非洲豬瘟爆發的時候，是否還支持這項提案？

台中第二選區立委補選參選人顏寬恒今天下午邀請第一屆不老電競冠軍大賽得主李福鈞到烏日服務處一起玩手遊「英雄聯盟」，會後媒體問到開放中國的農產品提案，顏寬恒要記者看清楚條文，「請你把條文看清楚好不好，那哪是開放什麼非洲豬瘟」！

針對開放中國人來台灣使用健保提案，顏寬恒拿出手機唸「兩岸人民關係條例第16條」的說明欄，「陸籍移民因一胎化政策之施行，其雙親若年歲漸長，患疾在身時，恐無人照料，或因工作及其他要務在身等事由，無暇照顧親生子女時，亟需陸籍雙親來台協助照護。」

顏寬恒說，這並沒有牽扯到什麼「台灣給大陸10億人口用健保」，真的是張冠李戴、道聽塗說、無限放大，主要是指「陸配在台年老或無法自理時，他有大陸的親友或子女，可以申請來台灣照顧，照顧者如果因生病要去醫院看健保，那他要付費」，「你們已經影響到2020年的選舉，已經是意圖使他人不當選，請不要再拿這個騙民眾」。

陳柏惟解釋「草莓冬瓜」稱號由來。（記者何宗翰攝）

顏寬恒拿出手機唸「兩岸人民關係條例第16條」的說明欄。（記者何宗翰攝）

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