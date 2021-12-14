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    北市府曾編28億元欲買第3劑疫苗 議會全數刪除

    警政衛生委員會將28億元疫苗預算全刪除。（記者蔡思培攝）

    警政衛生委員會將28億元疫苗預算全刪除。（記者蔡思培攝）

    2021/12/14 16:23

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長柯文哲過去表態編列28億元預算購買第3劑疫苗，近期卻表示不買疫苗，但要保留1000元預算科目，必要時追加預算。台北市議會警政衛生委員會今天審理衛生局預算，藍綠議員原有全刪、保留1000元兩種意見，在討論達共識，決定將28億元預算全部刪除。柯文哲聽到則表示，「好啦好啦，你們說怎樣就怎樣」。

    柯文哲今年8月曾宣布，台北市政府要編列28元億預算，採購武漢肺炎疫苗，卻遭各黨議員質疑是假議題、炒聲量。北市府當時規劃採購200至250萬劑疫苗，包含疫苗購置、物流所需的冷運冷藏及配送費、醫療機構診療及接種處置費、相關文宣及衛材及藥證申請等作業所需經費共28億元。但柯文哲在11月底卻表示，目前錢先不用編，保留彈性購買第3劑疫苗，市府將改保留科目、預算經費變成1000元，必要時再追加預算。

    依北市議會民國79年決議，若預算全數刪除項目，未來2年內不能再編。衛生局今在警政衛生委員會報告，並建議議員將原本28億元疫苗預算原科目保留，但調整為1000元因應疫情變化，未來也可追加預算。警政衛生委員會在討論時，議員們分成主張預算全刪、保留1000元預算科目兩種意見。

    民進黨北市議會總召梁文傑、警政衛生委員會第二召集人簡舒培都認為可以將預算直接刪掉；民進黨議員阮昭雄更說，過去中央就強調疫苗須由中央統籌，北市為何在編列前沒有問中央，且買不買得到疫苗也還不知道，他質疑柯文哲是政治操作、把議會當成傻子。民進黨議員許淑華也說，購買疫苗從頭到尾是假議題，沒有必要討論，應該全數刪除。國民黨議員陳永德也認為，沒必要浪費納稅人的錢，而且這也是柯文哲自己喊不要的，為何還要再保留1000元？

    國民黨議員李傅中武則說，將預算科目保留但下修至1000元較有彈性，現在中央疫苗雖夠用，但未來很難講。無黨籍議員陳建銘也說，預算提出時國內疫苗短缺，目前已無狀況，且疫苗在國內要由指揮中心來分配，28億元買疫苗已無必要，但建議保留科目1000元。

    柯文哲今天下午3點也排定行程到議會各委員會發送水果，柯走進警政衛生委員會時，正好在審28億元疫苗預算，陳永德也當場問起柯對於疫苗預算意見。柯文哲原表示，保留預算項目比較安全，但陳永德建議柯，不要保留也可另編預算，不買疫苗就好了，買口服藥也可以，柯文哲聽到表示，「好啦好啦，你們說怎樣就怎樣，好啦」。

    警政衛生委員會討論後達成共識，決定將28元億的疫苗預算全數刪除。

    疫苗示意圖。（資料照）

    疫苗示意圖。（資料照）

    柯文哲前往警政衛生委員會贈送水果。（記者蔡思培攝）

    柯文哲前往警政衛生委員會贈送水果。（記者蔡思培攝）

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