台灣有事即為日本重要影響、存立危機？ 日官房長官：依個案判斷
日本前首相安倍晉三13日表示，「台灣有事」具有適用安全保障法制中定義的「重要影響事態」或「存立危機事態」的可能性，政府發言人、官房長官松野博一（見圖）今天表示，要視實際發生的具體個案，進行客觀、合理的判斷，很難以一概全。（路透）
〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕日本前首相安倍晉三13日晚間在日本電視新聞節目中主張，「台灣有事」具有適用安全保障法制中定義的「重要影響事態」或「存立危機事態」的可能性，對於這項發言，政府發言人、官房長官松野博一在今天例行記者會中避免直接置評，但表示，要視實際發生的具體個案，進行客觀、合理的判斷，很難以一概全。
安倍昨晚在日本電視衛星台新聞節目接受專訪，他表示，台灣和沖繩那國島僅距離110公里，台灣一旦發生任何緊急情況，毫無疑問地那將是「重要影響事態」。他並指出，美國艦艇若遭到攻擊，就可能成為可以行使集體自衛權的「存立危機事態」。
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松野在今天的例行記者會被問及對此項發言的看法，是否與政府的看法一致。松野表示，他不便對政治人物的發言置評，僅表示，要視實際發生的具體個案，進行客觀、合理的判斷，很難以一概全。
松野還指出，在日益嚴峻的安全環境中，不管什麼事態，政府都將盡一切努力堅決保護人民的生命與和平生活，領土，領海和領空。