是否認同燃煤復辟？ 林佳龍辦公室：加速燃氣與替代能源取代中火發電

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（左三）問林佳龍認同燃煤復辟？林佳龍辦公室回應指出，加速燃氣發電等替代能源，才能兼顧健康與用電安全。（記者歐素美攝）

2021/12/14 14:50

〔記者歐素美／台中報導〕台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師，今天召開記者會三問前台中市長林佳龍，藻礁公投如通過，中火得要多燒煤？林前市長是否認同讓燃煤復辟及以此脅迫中南部人民投票行為？林佳龍辦公室回應指出，肯定葉醫師跟環團在多年來推動降低PM2.5上的努力，強調在兼顧用電及環保考量下逐年減少燃煤發電，並務實加速以燃氣發電及其他替代能源，取代中火發電，才能兼顧健康與安全用電的基礎。

葉光芃今天在記者會中指出，林佳龍在台中市長任內，台中市管制生煤自治條例為何只訂定減4成，只減4成煤就能足夠改善空汙嗎？而這項自治條例於去年被行政院宣告無效，林前市長是否贊同，是否發聲爭取政院協助台中脫煤？行政院長蘇貞昌曾宣示有汙染就不發許可證，中火是否有汙染，是否許可證應該停掉？藻礁公投如通過，中火得要多燒煤？林前市長是否認同讓燃煤復辟？以此脅迫中南部人民投票行為妥適否？

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林佳龍辦公室對此回應指出，肯定葉醫師跟環團在多年來推動降低PM2.5上的努力，自國民黨在台中興建中火以來，林前市長是首位願意面對中火減煤並提出政策改善的首長，任內逐步減煤是政策大方向，立場從未改變。也盼未來在兼顧用電及環保的考量，逐年減少燃煤發電，並務實加速以燃氣發電及其他替代能源，取代中火發電，才能兼顧健康與安全用電的基礎。

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