常次立院發言惹議遭藍列「不受歡迎人物」 國防部回應了

國防部常務次長李宗孝（左）。（資料照）

2021/12/14 14:22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨立委江啟臣昨質詢時，要求國防部副部長王信龍說明近期總統蔡英文使用空軍行政專機情形，但國防部常務次長李宗孝在身旁提示「不用答了，他這個有政治目的」，致使立法院國民黨團今日將李宗孝列為「不受歡迎人物」，若不認錯將拒絕協商明年度預算。國防部發言人史順文今日表示，李宗孝昨天在委員會已經誠懇表達收回言論，同時謝謝立委的擔待及體諒。

立法院外交及國防委員會昨審查法案，國民黨立委江啟臣昨質詢時關切總統搭乘專機跑公投行程的情形，要求國防部副部長王信龍說明，但國防部常務次長李宗孝在身旁提示「不用答了，他這個有政治目的」。立法院國民黨團總召費鴻泰等人今日召開記者會，宣布將李宗孝列為不受歡迎人物，若李宗孝不認錯道歉，將拒絕協商國防部明年度預算；他們也出示前總統馬英九過去兼任國民黨主席時付出674萬2202元油料錢單據，對嗆民進黨敢不敢公開？

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史順文今日在國防部例行記者會中，被問及李宗孝昨日發言相關議題時表示，李宗孝昨天在委員會已經誠懇表達收回這項言論，同時謝謝立委的擔待及體諒。

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