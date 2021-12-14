新北約5萬多人戶籍異動 須回原戶籍地投公投

新北市選舉委員會今天早上召開記者會說明公民投票相關事項。（記者何玉華攝）

2021/12/14 10:47

〔記者何玉華／新北報導〕全國性公民投票將於12月18日（週六）舉行，新北市具有投票權人數總計342萬7162人，新北市選委會副總幹事黃堯章表示，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，投票日延後，新北市約有5萬多人戶籍異動，須返回原戶籍地投票。

黃堯章指出，依規定在投票日前20日完成選舉名冊編造，寄發選民投票通知，此次原定2021年8月28日舉行公民投票，受疫情影響，延至12月18日舉行；因此，2021年8月9日以後戶籍遷出者，須返回原戶籍地投票，也就是8月8日前的戶籍地所在投票所投票。

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黃堯章指出，由於時隔4個多月，戶籍異動人數多，全國約有50多萬人，新北市約5萬人，將由原戶籍所在地公所分別寄送通知書到原戶籍地與新戶籍地，提醒選民12月18日踴躍投票。

黃堯章提醒，各區公所將於12月15日前將公報及投票通知單送達各家戶，民眾如未收到，可向戶籍所在地之戶所或公所查詢。投票當日全國各戶所僅受理一般查詢事項，不受理國民身分證申請補（換）發及領取事宜，選民務必在12月17日前備齊相關證明文件；投票當天若撕毀選票，將罰5000元至5萬元。

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