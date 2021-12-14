為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    人口不足300萬卻敢逆風抗中 德媒分析立陶宛自信何來

    有外媒特刊專文，分析立陶宛這個人口不足300萬的歐洲小國為何敢「逆行挑戰中國」。（路透、美聯社，本報合成）

    有外媒特刊專文，分析立陶宛這個人口不足300萬的歐洲小國為何敢「逆行挑戰中國」。（路透、美聯社，本報合成）

    2021/12/14 13:53

    〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛力挺同為民主國家的台灣，遭中國外交、經濟制裁報復，然立國仍選擇擴大與台灣的往來，獲美國官方讚揚支持，有外媒特刊專文，分析立陶宛這個人口不足300萬的歐洲小國為何敢「逆行挑戰中國」。

    《德國之聲》刊文稱，當前台灣在國際上受中國欺壓，不少邦交國已陸續轉投北京懷抱，但立陶宛卻「逆流而行」挺台抗中，連帶讓該國過往多次向中國說不的行為受到西方關注。

    文章指出，這並非立陶宛首度向中國發難，今年9月該國國防部長便曾正式發布聲明，呼籲國民切勿購買中國製造的手機，他甚至要求國民將手上擁有的中國手機扔掉，當時曾受到國際關注。

    此外，立陶宛也將中國供應商排除在5G建設之外，該國更在今年初成為唯一一個宣布離開中國「17加1機制」的國家。

    立陶宛清晰的反中路線引發中國不滿，北京隨即實施外交與經濟制裁，而官媒更傾巢而出猛烈攻擊立國，雙方關係陷入冰點。

    對此，《德國之聲》引述德國科學與政治基金會（SWP）專家朗格（Kai-Olaf Lang）的說法指出，立陶宛政府獨排眾議挺台抗中，釋放出一個訊息，即「該國認定友台路線更能獲得認可」。

    朗格進一步表示，即使遭受經濟報復，立國對中國進出口的低占比提供了該國抗中的底氣，這讓立陶宛舉國上下更加堅信，當前絕對不能屈服於中國。

    朗格認為，立陶宛過往曾受蘇聯統治的歷史背景，讓該國尤其對共產黨領導的政府持懷疑態度，而1990年代，立陶宛開第一槍脫離蘇聯，「從結果來看，它（指立陶宛）面對強大莫斯科，奉行的對抗政策無疑是成功的」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    立陶宛議員暢談訪台：認為屈從能換得和平太過天真
    2021/12/12 06:11

    立陶宛議員暢談訪台：認為屈從能換得和平太過天真
    台灣失去尼加拉瓜「損失不大」 矢板明夫曝這國才是真朋友
    2021/12/10 17:14

    台灣失去尼加拉瓜「損失不大」 矢板明夫曝這國才是真朋友

    溫差大易猝死！醫：頸部保暖是關鍵
    中國制裁黑名單合照曝光 游錫堃：深感光榮
    2021/12/09 22:58

    中國制裁黑名單合照曝光 游錫堃：深感光榮
    抗中經濟脅迫 歐盟新法祭12反制措施
    2021/12/09 05:30

    抗中經濟脅迫 歐盟新法祭12反制措施

    節能表現傑出 臺灣菸酒首獲金獎肯定
    美副國務卿：立陶宛美歐都關切中國霸凌台灣
    2021/12/04 09:27

    美副國務卿：立陶宛美歐都關切中國霸凌台灣
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播