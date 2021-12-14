人口不足300萬卻敢逆風抗中 德媒分析立陶宛自信何來

有外媒特刊專文，分析立陶宛這個人口不足300萬的歐洲小國為何敢「逆行挑戰中國」。（路透、美聯社，本報合成）

2021/12/14 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛力挺同為民主國家的台灣，遭中國外交、經濟制裁報復，然立國仍選擇擴大與台灣的往來，獲美國官方讚揚支持，有外媒特刊專文，分析立陶宛這個人口不足300萬的歐洲小國為何敢「逆行挑戰中國」。

《德國之聲》刊文稱，當前台灣在國際上受中國欺壓，不少邦交國已陸續轉投北京懷抱，但立陶宛卻「逆流而行」挺台抗中，連帶讓該國過往多次向中國說不的行為受到西方關注。

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文章指出，這並非立陶宛首度向中國發難，今年9月該國國防部長便曾正式發布聲明，呼籲國民切勿購買中國製造的手機，他甚至要求國民將手上擁有的中國手機扔掉，當時曾受到國際關注。

此外，立陶宛也將中國供應商排除在5G建設之外，該國更在今年初成為唯一一個宣布離開中國「17加1機制」的國家。

立陶宛清晰的反中路線引發中國不滿，北京隨即實施外交與經濟制裁，而官媒更傾巢而出猛烈攻擊立國，雙方關係陷入冰點。

對此，《德國之聲》引述德國科學與政治基金會（SWP）專家朗格（Kai-Olaf Lang）的說法指出，立陶宛政府獨排眾議挺台抗中，釋放出一個訊息，即「該國認定友台路線更能獲得認可」。

朗格進一步表示，即使遭受經濟報復，立國對中國進出口的低占比提供了該國抗中的底氣，這讓立陶宛舉國上下更加堅信，當前絕對不能屈服於中國。

朗格認為，立陶宛過往曾受蘇聯統治的歷史背景，讓該國尤其對共產黨領導的政府持懷疑態度，而1990年代，立陶宛開第一槍脫離蘇聯，「從結果來看，它（指立陶宛）面對強大莫斯科，奉行的對抗政策無疑是成功的」。

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