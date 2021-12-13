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    貓砂自己鏟？吃咖哩飯會拌？蔡英文親回應 卻讓網友搖頭！

    蔡英文親曝吃咖哩飯「不攪拌」，讓部分網友看了直搖頭。（擷取自IG）

    蔡英文親曝吃咖哩飯「不攪拌」，讓部分網友看了直搖頭。（擷取自IG）

    2021/12/13 20:56

    〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文為了慶祝IG突破90萬人追蹤，日前在IG限時動態開放網友提問，收集問題後發布影片親自回應。影片中，蔡英文除了再次強調公投「四個不同意」的立場，也回答網友五花八門的問題，其中，她親曝吃咖哩飯「不攪拌」，讓部分網友看了直搖頭。

    蔡英文昨日在IG發表影片，回答網友問題，對於有網友詢問她的頭髮都是誰剪的？是否考慮過換髮型？蔡英文說，她的頭髮是一位幫她剪了20幾年的美髮師操刀，因為她有自然捲，所以髮型選擇比較少。

    被問到是否有自己的「小被被」？蔡英文說，有在國外念書時的大毛巾，但是現在是她的貓咪在用。

    被問到是否有想種植物？蔡英文說，小時候曾在家種辣椒，滿好看的，因為她喜歡喝薄荷茶，說不定以後會種薄荷葉。

    至於覺得什麼東西能代表「台灣味？」蔡英文說，每個人都有不同的定義，但她的定義是她最喜歡吃的兩樣東西，就是蚵仔麵線和肉圓。

    也有網友提問，會不會認為當總統是最難的事情？還有網友問，感覺當總統很累，做什麼事情都有人反對會不會灰心？蔡英文對此說，不覺得當總統是最難的，但是最有挑戰性的，台灣是民主社會，任何政策、想法都有不同意見，民主社會需要大家相互溝通、說服，在這次公投裡面也是採取一樣態度，提出政府的看法向社會大眾溝通，讓大家做最好的選擇。

    在影片後段「快問快答」部分，除了在多題公投議題中，蔡英文再次強調「四個不同意」立場，並在其他問題透露自己「會親自鏟貓砂」、「吃咖哩飯不會攪拌」、「工作到很晚會吃宵夜」。

    影片下方，網友紛紛留言表示「總統好可愛」、「想看總統挖貓砂」、「咖哩飯不攪拌+1」。但也有不少網友說「吃咖喱飯不攪拌✖️✖️✖️✖️」、「咖哩飯不攪拌？！」、「就是要每一粒米飯平均接觸咖哩醬汁的美味，前所未有的味覺衝擊，煩請總統傾聽民意，咖哩飯試著攪拌一次看看」。

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