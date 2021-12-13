台北通實名制涉侵個資爭議多 市議員嗆擱置預算、要求專案報告

北市議員林亮君質疑台北通收集民眾身分證字號及性別資料，且未先告知就進行人流分析等非防疫用途，不僅違反衛福部「防疫實聯指引」，更已違反《個資法》，要求北市府立即停止台北通實名制及大數據中心的個資應用。（記者鄭名翔攝）

2021/12/13 19:54

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲大力推動「台北通」App，但侵犯個資爭議不斷；台北市議員林亮君質疑台北通收集民眾身分證字號及性別資料，且未先告知就進行人流分析等非防疫用途，不僅違反衛福部「防疫實聯指引」，更已違反《個資法》，要求北市府立即停止台北通實名制及大數據中心的個資應用，否則將暫擱相關預算，並要求資訊局進行專案報告。

台北通過去已收集約五千萬筆民眾個資，屢遭專家、議員質疑侵害個資及牴觸歐盟《通用資料保護規則》（GDPR）等，再加上柯文哲即將成立大數據中心並擬「賣個資」，更引發外界憂心民眾基本資料遭不當商用，而大數據中心恐淪台灣民眾黨的「選舉戰情室」等；北市議會財政建設委員會明將審議資訊局明年預算，相關爭議恐再引發府會交鋒。

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台北市資訊局表示，台北通介接實聯制系統均依循中央1922簡訊實聯制模式並遵循相關指引，資料皆存於實聯制雲端加密資料庫，若有疫調需求才會提供，28天即銷毀；而大數據中心的實聯制場館儀表板僅整合統計性數值資料，基於防疫目的控管場館人數限制、避免群聚，無涉個資，強調一切均符合個資法規定，並未逾越特定目的。

議員林亮君指出，中央1922簡訊實聯制系統僅掌握民眾出入場所的代碼及回傳的手機號碼，但柯文哲大力推動以台北通作為身份識別系統，並鼓勵民眾透過此App進行實聯制，於此過程中也讓北市府得以收集大量使用者的身分證字號、性別等。

林亮君質疑，依照中央實聯制指引規定，資料應以最小收集為原則，且不得使用於防疫目的外，然而台北通不僅握有民眾身分證字號、性別、出入場所紀錄等資料，除留作疫調用途，同時還介接至大數據中心製作疫情儀表板GIS地理系統，作為人流分析，已超乎中央及北市府訂定的防疫實聯制相關規範。

林亮君表示，台北通舊版授權通知書內未向民眾說明將傳送哪些資料，使用者在不知情狀況下便將個資傳送給北市府作為人流分析等與防疫無關用途，顯已違反《個資法》，且市府明知有個資疑慮仍持續藉防疫、振興等措施強迫推銷台北通、濫用民眾信任。

林亮君痛批，市府假借防疫之名，行技術測試、人流分析之實，此番違法行徑已嚴重傷害數位政府的根基，要求北市府立即停止台北通實名制及大數據中心的個資應用，並儘速訂出合乎國際資安、個資保護標準的自治條例，否則將暫擱相關預算，並要求資訊局進行專案報告。

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