失火後4個月 庇護在台港人餐廳「保護傘」宣布結束實體店

庇護在台港人的保護傘餐廳，今年8月中旬發生火災後至今已將近4個月，餐廳今宣布結束所有實體店面，努力朝網路商店經營。（圖翻攝自保護傘臉書）

2021/12/13 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市「保護傘」餐廳由香港律師黃國桐發起、讓香港人在台可落腳安頓，今年8月20日凌晨卻發生大火，店內裝潢、設備全毀。歷經近4個月善後處理，保護傘餐廳今天（13日）宣布，結束所有實體店面，未來會持續透過網路商店努力走下去。

庇護在台港人的保護傘餐廳去年10月曾遭中國人指使潑糞、破壞餐廳設備及環境後，今年8月20日凌晨3點半再傳祝融，後續調查、重整等相關事宜引發外界關心，有消息稱是店裡的飲料機起火，原因仍在調查中。

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保護傘餐廳今天於臉書粉專發文表示，火災後由處理火害的影響、賠償鄰里、整理商品、變賣器材工具以作維修和賠償的費用、店面還原、退租、到現在最後的結構補強，足足花了4個月的時間，「在這中間學會了很多，我們忍痛的把招牌拆下來，所有心血也付諸流水，一切都已成過去了…」

對此保護傘餐廳宣布，「這是命運給我們的考驗，我們已結束所有實體店，但仍會在網店上努力走下去，亦感激大家捐助的貨品，給我們橕下去，挺下去！願榮光歸香港音樂盒，在整理後已重新上架，其他產品亦已陸續開放，請多多支持！」

網友紛紛留言鼓勵，「知道你們很努力，默默為你們加油，人平安健康，總有一天可以再起！」、「祝福你們，努力一定有一天能翻身成功，你們是驕傲的香港人，台灣人歡迎你們」、「總有機會東山再起！」、「人平安無事才重要」。

保護傘餐廳今年8月20日凌晨發生大火，店面全毀。（圖翻攝自保護傘臉書）

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