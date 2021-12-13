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    萊豬吃多睪丸會變小！謝龍介很堅持 招明威：這圖笑死我了

    針對謝龍介宣稱萊豬吃多「佛仔會縮去（睪丸會變小）」的說法，招明威貼出一張圖表示，「這圖笑死我了，所以現在留美吃牛肉=小睪丸？」（圖取自「招名威教授 毒理威廉」臉書粉專）

    針對謝龍介宣稱萊豬吃多「佛仔會縮去（睪丸會變小）」的說法，招明威貼出一張圖表示，「這圖笑死我了，所以現在留美吃牛肉=小睪丸？」（圖取自「招名威教授 毒理威廉」臉書粉專）

    2021/12/13 20:10

    〔即時新聞／綜合報導〕本月18日將舉行「四大公投」投票，國民黨台南市議員謝龍介11日在高雄舉辦的公投說明會，宣稱萊豬吃多了「佛仔會縮去（睪丸會變小）」，引發爭議，挨批沒科學根據。對此，知名毒理專家招明威貼出一張圖表示，「這圖笑死我了，所以現在留美吃牛肉=小睪丸？」

    謝龍介11日赴高雄公投宣講，他自稱聽說若吃太多萊豬「佛仔會縮去」，聽到都快嚇死，還嗆說在海港區設一間萊豬加工廠，將進口的萊豬肉製成台灣貢丸、台灣漢堡，然後再賣回去給美國小孩吃，「如果美國人都不敢吃，那怎麼能要求台灣人吃。」

    對此，招名威在臉書分享粉專「Mr.柯學先生」製作的圖片，圖中可見謝龍介高舉右手說「吃萊豬，蛋蛋會變小」，下方則羅列多名留美的藍營人士如前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨副主席連勝文、立委蔣萬安、立委江啟臣、戰鬥藍發起人趙少康以及中二立委補選候選人顏寬恒，另有台北市長柯文哲，圖中特別強調「他們都在美國讀書，留學都吃美國豬」。

    招名威看完圖後忍不住直呼「這圖笑死我了，所以現在留美吃牛肉=小睪丸？」他笑說害他都不敢對號入座說自己是留學美國畢業的，「吃了蛋蛋會變小2012年還開放（美牛），到底誰在毒害台灣？」

    招名威也標註諷刺，「美國人表示是要低能多久，要吃多少萊豬才會變小」，笑說自己沒有這種問題，「到底是誰的睪丸小，要來跟誰比一下」。

    針對萊豬吃多「佛仔會縮去」的說法引發爭議，謝龍介今天出面說明，強調他的說法是有根據的，「沒錯！是要吃很多才會這樣。」但我們要吃的是豬心等內臟，萊劑的濃度較高，「那怎麼不會萎縮呢？」並嗆聲「不然來辯論啊！」

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