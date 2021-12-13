33化兵群防疫丶戰備樣樣行 「隱形斗篷」干擾精準武器攻擊

33化兵群施放煙幕阻敵觀測與射擊。（圖：取自中華民國陸軍臉書專頁）

2021/12/13 14:49

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍第六軍團33化兵群在此次防疫作戰中居功厥偉，陸軍司令部已頒發7座獎章肯定官兵貢獻，軍方將領今天指出，33化兵群還有一項重要任務，就是能為重要軍事裝備丶據點提供煙霧偽裝，甚至可以用特殊煙霧干擾敵方的精準武器攻擊，堪稱是「隱形斗篷」。

為肯定化兵群官兵辛勞，軍友社理事長李棟樑今在陸軍司令徐衍璞上將的陪同下，至33化兵群慰勉官兵，並且致贈慰問金，33化兵群則是回贈執行清消任務的化學偵消車模型給李棟樑理事長。

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陸軍司令部表示，33化兵群自5月2日起支援桃園華航園區消毒迄今，陸續對臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等5個縣（市）採檢站、捷運站、醫院內部及周邊、防疫旅館、防疫專車與社區環境消毒作業，共計派遣8,688人次，各類機具5類3,595具、車輛7類1583輛，消毒人員117,364員、車輛1,382輛作業面積室內86萬1,110立方公尺、室外453萬7,972平方公尺。

軍方將領指出，軍團化學兵群的任務不僅是協助清消防疫而已，平時依作戰區指導，遂行毒性化學物質、生物疫病、消毒、災害救援與核生化反恐應變任務；戰時支援作戰區各部隊遂行核生化偵檢、消除及大地區煙幕掩護任務。

他指出，33化學兵群所屬運用建置的M56渦輪發煙器等裝備，可迅速形成巨大煙幕，掩護受支援部隊行動、阻礙敵軍觀測，同時亦能達成欺敵、奇襲之效，為重要軍事裝備丶據點披上「隱形斗篷」，有著「戰場魔術師」之稱。

33化學兵群官兵施放煙幕遮蔽重要目標。（圖：取自中華民國陸軍臉書專頁）

軍友社李棟樑理事長（左）致贈慰勞金與禮品給33化兵群。（記者羅添斌攝）

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