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    國軍還有「大中國思想」？ 立委建議調整設計「秋海棠」臂章

    民進黨立委許智傑質疑國軍部隊臂章仍見秋海棠，是否存有大中國思想？（許智傑國會辦公室提供）

    民進黨立委許智傑質疑國軍部隊臂章仍見秋海棠，是否存有大中國思想？（許智傑國會辦公室提供）

    2021/12/13 13:43

    〔記者謝君臨／台北報導〕國軍內部還存有「大中國思想」？民進黨立委許智傑今於立法院司法及法制、外交及國防委員會聯席會議質詢時指出，彙整國軍各部隊臂章，仍多有以中國「秋海棠」為核心設計的臂章，質疑國軍還存有「大中國思想」？建議調整設計。對此，國防部常務次長房茂宏強調，國軍效忠國家、效忠憲法，依法行政。

    立院司法、外交國防委員會今舉行聯席會議，併案審查行政院函請審議「陸海空軍服制條例增訂第9條之1條文及第2條附圖修正草案」等案，邀請房茂宏等官員列席報告，並備質詢。

    許智傑質詢指出，國軍的軍徽、以及帽徽均使用「國徽」意象，過去就時常被質疑國徽、黨徽太過相近，是否有黨國不分的問題？他引用美國各軍種軍徽為例，建議國軍軍徽調整設計，不見得一定要以國徽為核心設計。

    許智傑也彙整國軍各部隊臂章，指部分仍以「秋海棠」為核心設計，質疑國軍內部是否還存有「大中國思想」？國軍的國家認同和守衛領土範圍難道是中國？他建議國防部針對此類臂章重新設計，若認為領土範圍有爭議，不敢以台灣來取代「秋海棠」，那也可以採用台灣藍鵲、台灣黑熊等具有台灣意象的圖形。

    對此，房茂宏回應指出，國軍效忠國家、效忠憲法，依法行政。他也強調，國軍效忠國家、保衛國家的精神，不容質疑。

    民進黨立委許智傑（左）質詢國防部次長房茂宏。（記者謝君臨翻攝）

    民進黨立委許智傑（左）質詢國防部次長房茂宏。（記者謝君臨翻攝）

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