高市早苗質詢挺台 日防相外相輪番上台表態

日本自民黨政調會長、眾議員高市早苗今天質詢時，就前首相安倍晉三指「台灣有事即日本有事，也是日美同盟有事」的發言引起中國抗議「干涉內政」一事，詢問防衛相岸信夫和外相林芳正的看法。（彭博社資料照）

2021/12/13 13:17

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕日本自民黨政調會長、眾議員高市早苗今天在眾院預算委員會的質詢中，就前首相安倍晉三指「台灣有事即日本有事，也是日美同盟有事」的發言引起中國抗議「干涉內政」一事，詢問防衛相岸信夫和外相林芳正的看法。林芳正表示，正當地表達關切態度並不構成內政干涉，對於中方就日本政治人物的發言進行不適當的抗議，日本已透過外交管道進行反駁。

眾院預算委員會今天起就2021年度追加預算案進行為期兩天的基本詢答，高市打頭陣，一上台就火力全開，不但質詢焦點鎖定台灣問題，還讓防相外相輪番上台表態。

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她質詢表示，安倍前首相一日提到「台灣有事即日本有事，也是日美同盟有事」的發言，不僅中國外交部發言人反駁「胡言亂語」，中國外交部部長助理還約見日本大使抗議指安倍言論「粗暴干涉中國內政」，高市詢問防衛相岸信夫，從安全保障的觀點來看，安倍的發言是否正確？

岸信夫答詢表示，日本最西端的與那國島與台灣距離僅110公里，可說是近在眼前，對日本而言，台灣是共享自由、民主、基本人權和法治，極為重要的夥伴和朋友。至於安倍前首相的發言，站在政府的立場不便置評，不過台灣情勢的穩定，對於包括西南地區在內，日本的安全保障極為重要，台灣的問題，不僅日本期望和平解決，日美間、日歐及G7領袖峰會均有相同的認知。

岸信夫還指出，近年中國急速擴張軍力，中台間的軍事失衡並朝著中國有利的方向發展，其中的差距年年擴大，中國軍機反覆侵擾台灣西南地區上空，中國在台灣周邊的活動顯著化，防衛省將持續密切關注其動向。

高市接著詢問外相林芳正，對於中國抗議安倍發言是干涉內政的看法。林芳正表示，台灣海峽的和平穩定，對於日本安全保障和國際社會穩定很重要，期待透過對話和平解決台灣問題是日本政府一貫的立場。林芳正強調，正當地表達關切態度並不構成內政干涉，對於中方就日本政治人物的發言進行不適當的抗議，日本已透過外交管道進行反駁。

高市表示，自民黨在眾院選舉公約中列舉共享自由民主、人權和法治的國家和地區，即明文標記了台灣，公約中也提到歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、支援台灣以觀察員身分參加世界衛生組織（WHO）年會，今年日本擔任CPTPP的議長國，她詢問林芳正對於台灣申請加入CPTPP及參加世衛大會支援方針。

林芳正表示，日本歡迎台灣加入CPTPP，尤其蔡英文總統表示台灣已準備好接受所有的規則等發言，展現身為一個領導者的決心，非常值得肯定。日本首先要確定台灣是否符合CPTPP的高標準，接著與其他會員國進行討論，主導CPTPP的議論。

另對台灣參加世衛大會一事，林芳正也指出，支持台灣參加是日本一貫的立場，像台灣這樣，在防疫上採取有效對策並有實際成果的情報和知識，以自由、透明和快速的方式廣泛分享給世界各國和地區極為重要。他也強調，日本將與相關國家合作，積極推動台灣的參加。

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