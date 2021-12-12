公投倒數！ 翁章梁籲為台灣下一代投下「4個不同意」

嘉義縣長翁章梁等在太保市向民眾宣講。（記者林宜樟攝）

2021/12/12 19:37

〔記者林宜樟／嘉義報導〕四大公投即將在12月18日投票，嘉義縣議員戴光宗今天下午在太保市水虞厝太子宮前廣場舉辦公投說明會，由縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳明文、王美惠等輪流開講，呼籲鄉親12月18日出來投票，為了台灣的下一代，4個公投案都投不同意票。

蔡易餘表示，過去國民黨執政時的公投法因門檻高，過去被戲稱為「鳥籠公投」，民進黨執政後就把公投門檻降低，希望讓事情可以拿出來討論，但2018年公投綁大選投票程序冗長且混亂，在台北還發生投票時間結束後，有的投票所已經開始開票，有的投票所卻還有民眾在投票。公投是在針對事情的討論，民主的重要價值，綁大選會導致議題討論失焦。

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陳明文指出，美國是一個重視原則的國家，要談FTA及台灣加入CPTPP，一定要以對等公平為前提，才不會有貿易障礙，現在是台灣有史以來跟美國最親近的時候，國民黨以前開放萊牛進口，現在不准民進黨開放，不讓台灣與美國做朋友，藉機要台灣依靠中國的貿易。

王美惠表示，核四廠設置在有斷層地震帶的地方，台灣是一個地震頻繁的地方，萬一發生意外，能承擔得起嗎？過去核四高達2800多億元建廠經費，卻連發出一度電都沒有，如果要重啟核四，當然是不同意。

翁章梁強調三接的重要性，過去電力都是南電北送，但台積電在高雄設廠、嘉義的科學園區未來用電需求也很大，一定要在桃園蓋三接場，才能符合北部用電需求。

嘉義縣議員戴光宗宣講公投四個不同意。（記者林宜樟攝）

立委蔡易餘宣講公投議題，呼籲投四個不同意。（記者林宜樟攝）

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