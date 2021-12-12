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    林士昌任顏寬恒龍井後援會會長 痛批這次選舉只有三個字

    前台中市議長林士昌接受顏寬恒授旗，擔任顏寬恒龍井區後援會會長。 （記者歐素美攝）

    前台中市議長林士昌接受顏寬恒授旗，擔任顏寬恒龍井區後援會會長。 （記者歐素美攝）

    2021/12/12 12:29

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二選區立委補選，國民黨參選人顏寬恒今天成立龍井區後援會，由前台中市議長林士昌擔任龍井區後援會主委，林士昌及兒子台中市議員林孟令上台助講，林士昌批評這次選舉「沒品質，沒水準」，要大家堅定意志支持顏寬恒；林孟令則批評對手「抹黑、批評、製造仇恨、製造對立」，「只會相罵，不會做工作」，強調空降的「突然來的都一下就走了」，呼籲大家支持在地的顏寬恒。

    前台中市議會議長林士昌擔任顏寬恒龍井後援會主委，他在龍井區後援會成立大會中表示，這次選舉只有三字「沒品質」，其參與政治快30年，沒遇過選舉「這麼沒水準，這麼沒品質」，選舉中傷很多，呼籲大家「甭免黑白聽」，意志要堅定，像過去支持寬恒父子一樣，相信他們父子沒有做對不起大家的事情。

    林士昌說，這次選舉「很離譜」，「別人抹黑是別人的，我們做我們的」，所有開發案跟顏沒有關係，這次為何要補選，就是因為做得不好被罷免，因為陳柏惟不是在地人，不了解在地的心態，寬恒從小生長在這裡，知道大家的心態，一月九日只剩廿多天，要拜託大家，否則寬恒「光被打就打死了，每天電視從下午兩點打到晚上十二點，選舉不是這樣的」，選舉是選賢與能，這次選成這樣，最沒有水準，呼籲龍井區團結支持五號顏寬恒。

    林士昌兒子台中市議員林孟令也說，選舉是選賢與能，「但至目前為止，都是抹黑、批評、製造仇恨、製造對立」。對手只會相罵不會做工作，政見是參選人最重要的一個選務活動，但到目前為止對手應沒有任何政見，一個空降外來的哪有什麼政見，及了解地方的構想去做表達，一個空降外來的，上向對上面對長輩對勢大無承擔無負擔，對兒子勢細無責任，這款人來到地方，一個人來有何承擔跟責任，顏寬恒在地，未來也要在地方久久長長，對上面交代對下面付出，身為民意代表，選舉一定要選在地為地方奉獻的子弟。

    林孟令說，「突然來的都一下就走了」，呼籲大家在「變魔術的過程」中不要被影響，選在地在地方用心付出的才是我們的福氣，拜託鄉親勢大未來這20多天當寬恒的助選員，每人一天拉一票，龍井區才能超過3萬票，寬恒才能有機會繼續大家爭取及服務。

    台中市議員林孟令送上青蒜，祝顏寬恒高票「凍蒜」。（記者歐素美攝）

    台中市議員林孟令送上青蒜，祝顏寬恒高票「凍蒜」。（記者歐素美攝）

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