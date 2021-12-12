賴清德、蘇貞昌籲投四個不同意 林智堅：不應淪為政黨惡鬥

副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與新竹市長林智堅在新竹孔廟廣場舉辦公投說明會，現場超過5千人到場支持。（記者蔡彰盛攝）

2021/12/12 13:07

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與新竹市長林智堅上午在新竹孔廟廣場舉辦公投說明會，現場超過5千人到場支持。賴清德表示，新竹市是文化古都也是科技城市，新竹市這幾年的進步全台有目共睹，也很期待新竹市鄉親12月18日能勇敢站出來投下四個不同意、共同守護台灣。蘇貞昌指出，新竹市因為有林智堅市長變得不一樣，包括新竹漁港、公園改造等建設，因選對人看到好將來，也呼籲大家要投下四個不同意，讓台灣發展更好。

林智堅說，日前接待AIT官員、駐台外國使節，大家都稱讚台灣半導體產業，同時都誇獎台灣防疫有成；而公投議題關乎台灣產業發展，關於最重要的電量穩定供應，與台美關係發展，因此不應重啟核四、不該同意三接遷移、更不應反萊豬，他並疾呼：「國民黨不要再亂，不應該把公投當作政黨惡鬥的工具！」也呼籲大家12月18日站出來投票，投下四個不同意、台灣更有力，讓台灣繼續向前進。

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賴清德表示，今天在新竹的公投說明會是他參與的第99場，也是12月18日公投的黃金星期天，別具意義。他指出，四個公投議題都在台灣討論超過20年，攸關生存與政策發展、台灣人不應再內耗，要讓台灣和世界民主陣營站在一起。

賴清德表示，四項公投議題中，核四不應重啟，因它已經是拼裝車、老爺車，重啟非常危險；三接遷移則攸關天然氣發電廠，政府已經做好保護藻礁工作，不應遷移影響發電廠，若發電廠順利落成，將可穩定供應民生與產業用電。

反萊豬部分，他強調政府不可能因經濟利益犧牲國民健康，所有進口美豬都通過國家安全認證標準，這也是台灣和美國、甚至國際建立貿易的重要平台。最後是公投綁大選，賴清德副總統表示，過去公投綁大選，造成許多民眾不了解議題、因此浪費投票權，公投是讓國民做重大政策決定的管道，不能造成選務紊亂，應將兩者分開，也才能凸顯選舉的特別性。

「同樣的新竹市，有了林智堅就不一樣！」蘇貞昌肯定林智堅表現，他談及過去的新竹市因為有林智堅，現在是「大大的新竹市！」，以兒童城市、青年城市、教育城市各種面貌展現在國人眼前，包括公園改造、新竹漁港等建設，同樣的資源，但林智堅讓新竹市變得不一樣！

蘇貞昌分享，日前他到竹市參加光臨藝術節，他很羨慕，看到這個城市從白天到晚上、過去到現在真的不一樣了，包括許多重大建設竹科X計畫、寶山二期擴廠、新竹大車站、西濱快速道路、五楊高架延伸苗栗等，在中央支持、立委柯建銘爭取、林智堅擘劃下，也特別感謝所有市民支持，因為「選對人會做事，有好人才看到好將來！」

關於公投四個不同意，蘇貞昌強調，不要讓國民黨繼續搗亂政府發展，這些議題都攸關國家政策與政府發展，更關乎資源、產業電量穩定供應，及「有沒有台積電」，事關台灣前途與國家未來，希望大家團結出來投票。

副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與新竹市長林智堅在新竹孔廟廣場舉辦公投說明會，現場超過5千人到場支持。（記者蔡彰盛攝）

副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與新竹市長林智堅在新竹孔廟廣場舉辦公投說明會，現場超過5千人到場支持。（記者蔡彰盛攝）

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