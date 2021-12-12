反萊豬促投「不同意」 蕭美琴解釋原因

我國駐美代表蕭美琴拍攝影片，解釋為何在「反萊豬」公投她呼籲投下不同意。（資料照）

2021/12/12 06:13

〔記者楊丞彧／台北報導〕本週六（18日）就是四大公投的投票日，針對反萊豬公投，我國駐美代表蕭美琴特別錄製「安心吃美豬、台美向前行」影片，強調去年我國是依照國際標準開放美豬進口，這次公投決定的是，我國政府該不該依照國際的食安標準，來制定我們的貿易規範；我們要讓國際社會知道，台灣人做生意有按照規矩，台灣人可以信任；且去年我國從美國賺進近5000億元貿易順差下，進一步強化跟美國的經貿關係顯然是有利於台灣的經濟發展，因此蕭美琴疾呼，在「反萊豬公投」投下不同意票。

蕭美琴在影片一開始強調，她在美國，很多台灣人愛吃的食物如香腸、滷肉飯與控肉等都一樣用美豬烹調，並在雙橡園與好朋友分享。政府的角色是要依照科學基礎，設定各種添加物的安全容許量標準，而國際食品法典委員會（CODEX）也在2012年針對豬肉的瘦肉精、萊克多巴胺設定國際標準，台灣國內的專家也是依照這個標準，開放美豬的進口。

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蕭美琴也提到，前一陣子她跟一位布希總統任內服務過的資深官員談到台美貿易關係，該高官表示，當年美國政府內部曾經研議是否應啟動跟台灣的（貿易）談判，後來沒有同意的原因，就是美方當時認為台灣沒有面對市場開放跟解決問題的決心。然而至今過了十幾年，其他參加CPTPP的國家都已經開放萊豬進口，但台灣還是僵持，不斷讓美豬成為多年來糾纏著台美雙邊貿易最大障礙。

蕭美琴強調，台美的經貿關係攸關台灣整體經濟跟產業的發展，台灣這些年能在科技領域突破重圍，並在世界上有一席之地，長期跟美國經貿合作扮演非常關鍵的角色。數十年來，美國一直是台灣的主要外資和技術來源國，包含Google、高通、微軟、亞馬遜大公司在內，也已經投資台灣達到255億美元（約台幣7000億元），這些是台灣科技進步的養分。

蕭美琴也以貿易面為例，台灣對美國的貿易順差一直擴大，光是去年台灣就賺了美國180億美元（約台幣近5000億元），進一步強化跟美國的經貿關係顯然是有利於台灣的經濟發展。此外，美國力挺台灣的民主，支持台灣參與國際，還多次以戰艦巡航台灣海峽，也展現對台灣安全穩定的重視。

蕭美琴呼籲台灣選民，我們要讓國際社會知道台灣人做生意有按照規矩，台灣人是可以信任的。這次的公投命題不是我們自己要不要吃美豬，而是決定政府該不該依照國際的食安標準，來制定我們的貿易規範。因此，12/18的美豬公投，她呼籲選民請蓋下「不同意」反萊豬，讓台灣的國際貿易有更寬廣的路可以往前走。

我國駐美代表蕭美琴拍攝影片，解釋為何在「反萊豬」公投她呼籲投下不同意。（擷取自駐美代表處影片）

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