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    首頁　>　政治

    余天公投宣講獻唱落淚 蔡英文：12/18台灣隊友站出來

    蔡英文說，距離公投沒剩幾天，如果覺得台灣有進步、要支持台灣防線，台灣隊友下週就都要站出來。（記者劉信德攝）

    蔡英文說，距離公投沒剩幾天，如果覺得台灣有進步、要支持台灣防線，台灣隊友下週就都要站出來。（記者劉信德攝）

    2021/12/11 21:50

    〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨今晚於三重向日葵廣場舉辦「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，在地立法委員余天現身獻唱《母親的名叫台灣》一曲時，將全場氣氛帶到最高潮，唱到曲末時更忍不住落淚。緊接蔡英文總統到場致詞也說，很多人說她是台灣隊長，而余天及所有支持者都是台灣隊友，讓她感到驕傲。

    余天出席三重公投說明會中獻唱《母親的名叫台灣》，不料唱到末段情緒逐漸激昂，最後忍不住落淚，此時台下近3千名支持者搖旗激動吶喊，氣氛熱絡。

    蔡英文說，現在很多年輕人在網路上都說她是台灣隊長，但有隊長也要有隊友，余天、今天擔任活動主持人的鄭弘儀以及所有支持者都是台灣隊友，讓她非常驕傲，為了台灣的未來，再怎麼辛苦都要堅持下去。

    蔡英文說，距離公投沒剩幾天，如果覺得台灣有進步、要支持台灣防線，台灣隊友下週就都要站出來。另外也要拜託大家3件事，第一，希望每個人都能拉4票，讓更多人出來投票；第二，下週公投選票不會有蔡英文的名字，希望大家看到「不同意」就蓋下去；第三，距離公投越近會出現很多「奧步」，像是假文宣或拜票，三重區如果要拜票也是余天親自出馬，希望大家「四個不同意、奧步不相信、台灣更有力。」

    立法委員余天獻唱《母親的名叫台灣》激動落淚。（記者劉信德攝）

    立法委員余天獻唱《母親的名叫台灣》激動落淚。（記者劉信德攝）

    總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人帶領全場高喊四個不同意。（記者劉信德攝）

    總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人帶領全場高喊四個不同意。（記者劉信德攝）

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