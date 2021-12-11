呼籲投下4個不同意 銅鑼灣書店店長林榮基：台灣加油

銅鑼灣書店林榮基、港裔新台灣人康俊銘，以香港代表呼籲台灣年輕人出來投公投票、投下4個不同意。（記者許麗娟攝）

2021/12/11 21:28

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣基進今晚（11日）在高雄市三民公園舉辦「護台灣，戰未來」公投4個不同意宣講大型晚會，從香港到台灣避難的銅鑼灣書店店長林榮基，也南下助講，他呼籲年輕人一定要出來投票，投下4個不同意，並高喊「台灣不能退步！台灣要前進！台灣加油！」

林榮基上台時先喊香港加油！台灣加油！他說，2019年香港發生警察傷害香港人的事，很多香港人逃到台灣，把台灣當做第2個故鄉，這次公投有一些親中的政黨，提出重啟核四、公投綁大選、藻礁議題和反萊豬等公投，最近專家提出很多論述，4個同意可能對台灣帶來很嚴重的傷害，如萊豬禁止美國進口，對台灣的出口、經濟是非常嚴重的傷害。

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林榮基說，提出這些公投的政黨，並不是以台灣為出發點，只是政黨的綁椿，做為台灣人應先了解公投的內容，他提醒年輕人多多出來投票，現在和未來的台灣都是你們的，現在不投票，是否還有下一次？

港裔新台灣人康俊銘：守護最後一個安身立命之地

另一位港裔新台灣人康俊銘則說，台灣是他最後一個安身立命之地，他已無地方可退，希望盡他最後一份力守護台灣這個家，做為新台灣人，他將履行當台灣人的2個義務，一是將去服兵役，再來是12月18日投下他當台灣人的第1張選票，堅定地投下4個不同意。

2015年復興航空空難唯一的倖存空服員、以媽媽身分上台的黃敬雅說，6年前的空難，是台灣第一次發生墜機，她是當時唯一倖存的空服員。當時非常的害怕死去，一直以來她都活在恐懼、創傷後症候群，封閉自己不去跟外人溝通，活得如同沒有靈魂。自己的女兒出生後出現希望，因此想要站出來保護他，想成為她的守護天使，守護小孩的未來，這次我們就要用4個不同意，保護台灣，保護台灣的環境，讓我們的孩子能自由自在的尋夢。

2015年復興航空空難唯一的倖存空服員黃敬雅，以媽媽身分上台呼籲投下不同意票，守護台灣的孩子。（台灣基進提供）（記者許麗娟攝）

金典歌王大支為台灣基進的公投不同意晚會登台演出。（記者許麗娟攝）

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