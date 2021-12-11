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    進口肉商：不論公投結果 同業只進無萊劑豬肉

    去年進口肉商宣示只進無萊豬肉，今年元旦迄今，進口豬肉都沒有萊劑。（法新社）

    去年進口肉商宣示只進無萊豬肉，今年元旦迄今，進口豬肉都沒有萊劑。（法新社）

    2021/12/11 20:41

    〔記者楊媛婷／台北報導〕今年元旦開放萊豬進口，但依照衛福部食藥署公布的豬肉儀表板，迄今進口豬肉與內臟約7萬5289噸，其中沒有任何1公斤的進口肉有萊劑，中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來表示，不進口有萊劑的豬肉源自進口商的默契與承諾，「我們雖然都是甘苦底出身，但承諾就要做到，在國人可以接納萊豬前，我們不進口。」

    去年8月總統蔡英文宣布從今年元旦起開放萊豬進口，占進口肉市場達9成的80幾家肉商於去年的12月3日共同舉行記者會，共同聲明只會進口「無萊劑的豬肉」，李春來表示，進口肉商認為不需要增加消費者的恐慌跟疑慮，加上研判萊豬沒有市場，因此今年開始進口商採買豬肉進口時，也全數採購沒有萊劑的豬肉，「進口肉商並沒有組織或是聯盟，大家都是自發性的，這是一件很不容易的事情。」

    李春來強調，進口商眼中也不會只有市場利益，大家也都有社會責任，「我們做了承諾，也用行動表現我們有遵守承諾。」李春來說，進口肉商也都重視食安，只要民眾對萊劑的疑慮沒有消除前，我們都不會讓萊豬進口。

    李春來也感嘆，現在很多民眾都會將進口豬肉跟萊豬畫上等號，「現在進口的豬肉絕對找不到萊豬，進口肉商也絕對將食安擺第一。」他說，台灣豬肉雖然自給率達9成以上，但並非百分百，因此會需要進口豬肉滿足市場的需求，如果都不進口豬肉，反而會導致市場的產銷失衡。

    包含萊豬等4大公投案將在12月18日舉行，李春來說，無論萊豬公投結果如何，將籲請進口豬肉同業持續信守承諾，只進無萊豬肉、落實產地標示，阻絕萊豬源頭，消弭使用萊豬的陰影，利人利己共存共榮外，也說要讓豬肉產業及食品相關產業國人消費者，放心購買使用豬肉，安心食用豬肉，使豬肉產業安全穩定的發展。

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