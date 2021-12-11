民進黨立委羅致政率子弟兵 籲四個不同意台灣更有力

民進黨立委羅致政（左）及有意參選新北市議員的辦公室特助陳霖翰（右），今天在林口運動公園，舉辦「四個不同意、台灣更有力」公投說明會（羅致政國會辦公室提供）

2021/12/11 20:09

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨立委羅致政及有意參選新北市議員的辦公室特助陳霖翰，今天在林口運動公園，舉辦「四個不同意、台灣更有力」公投說明會暨陳霖翰競選辦公室成立茶會，呼籲12月18日的公投投下4個不同意。

出席公投說明會的行政院副院長沈榮津提到，這幾年已經感受到社會對供電議題的高度關注，但是推動非核家園是國際趨勢，有部分工商團體希望核電延役，甚至啟動核四，但是核災風險及核廢料處理就是一大難題，事實上如果電力充足穩定，不一定要支持核電，台灣則是還沒到缺電地步，只是發電備轉偏低，所以重啟核四，大家應該勇敢地說不。

請繼續往下閱讀...

內政部長徐國勇也到場向民眾說明公投，他表示，2003年通過的公投法是「鳥籠公投」，從提案、成案到通過都是多重限制的高門檻，不過民進黨守護民主、支持公投，不得已只好主張公投綁大選、衝破鳥籠公投；事實上，公投綁大選未必能增加投票率，且公投綁大選亂象，容易導致很多人不去投票，回顧2018年選舉，邊投票、邊開票，開到凌晨2點，這種社會紛爭誰要負責，國民黨這次利用公投案，「就是要來政治鬥爭」、我們「不要再被國民黨騙」。

羅致政指出，這幾年在立法院最大的感受就是「國民黨不倒、台灣不會好」，國民黨阻礙能源轉型與綠能發電，想重啟核四卻不願把核廢料放自身執政縣市，眼見台灣對外關係史上最好，就把經嚴格檢驗的豬肉抹黑成毒豬，破壞貿易談判和國際信任，藻礁議題即使民進黨已縮小三接規模降低影響卻仍無端反對，現在更想透過大量公投提案來影響大選的投票，呼籲大家投下四個不同意票，台灣才不會繼續亂下去。

新境界文教基金會副董事長洪耀福強調，反美豬進口問題，這攸關台灣未來2、30年國際上的地位及雙邊或多邊經貿的發展，絕非僅是禁止進口哪麼單純，而是另外一個更深層政治陷阱的問題，如果反美豬的公投通過，準備了很多年的台美自由貿易協定將不可能實現，同樣邏輯，日本東北的食品也不會進口，台灣將被CPTPP拒之門外，不用中國打壓，台灣瞬間成為國際貿易的孤兒，所以向鄉親拜託在12月18日公投投下「4個不同意，讓台灣更有利」。

陳霖翰辦公室成立的活動過程中羅致政、市議員鍾宏仁、蔡英文重要幕僚洪耀福分別致贈「戰袍」、「鏟子」、「球棒」，象徵出師征戰、深耕地方及傳承交棒的意味濃厚。洪耀福說，民進黨的傳統就是支持年輕人參選，陳霖翰年僅28歲，年輕符合民進黨理念，在羅致政那擔任特別助理有豐富歷練，投入明年議員選舉，今天致贈「金鏟子」讓霖翰未來可以剷除惡勢力，深耕在地。

陳霖翰除了感謝各界長官、重要人士、地方仕紳蒞臨力挺外，強調他不論出生、求學、就業在林口，未來甚至結婚生子也一定定居林口，對於這次參選民進黨市議員初選，他提出全面性的願景，強調「新北接軌國際從林口做起」，要將林口打造成鑽石級國際化都市。

民進黨立委羅致政（左）及有意參選新北市議員的辦公室特助陳霖翰（右），今天在林口運動公園，舉辦「四個不同意、台灣更有力」公投說明會。（羅致政國會辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法