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    「反萊豬」公投過關是影響社頭織襪業大魔王 業者說原因

    社頭織襪芭樂節登場。（記者顏宏駿攝）

    社頭織襪芭樂節登場。（記者顏宏駿攝）

    2021/12/11 17:44

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉號稱國內織襪的故鄉，興盛時期，年產量2億多雙，其中又有一半以上的外銷至美國，業者無不企盼盡快簽定台美FTA，台灣襪輸美零關稅，就能提升價格競爭力，擺脫中國的「不公平」競爭，但一場「反萊豬」公投恐打亂台美間的貿易佈局，一旦「反萊豬」公投過關，台美FTA將遙遙無期，台灣織襪業勢必受到嚴重影響。

    「社頭織襪芭樂節」在10、11、12日登場，織襪業者除了忙著應付買氣外，空閒時談到國民黨提的「反萊豬公投」就頻頻搖頭，業者說，現在織襪業最大的魔王不是「武漢病毒」，而是「反萊豬」公投通過。

    一名蕭姓織襪業者坦承自己政治立場偏藍，但他並不贊成「反萊豬」，他說，「反萊豬」已變成政治問題，「萊豬」的背後又綁著「貿易問題」，你要跟美國作生意，就是要開放，「開放」亦包括農產品，兩邊是對等，如果「反萊豬」通過後，他實在無法想像後果會如何，織襪業者思思念念的台美FTA恐遙遙無期。

    人稱「黑狗兄」的李東林是品牌運動襪的負責人，他說，當年韓國與美國和中國相繼簽定FTA，原本以為台灣會不堪一擊，豈料廉價的中國襪傾銷到韓國，讓韓國襪業一蹶不振，台灣織襪業因為有危機意識，從產業技術提昇中得以生存下來。

    李東林說，美國是台灣最大的織襪出口國，「台灣襪業是看美國吃飯」，台灣襪外銷逾半銷往美國，中國目前是台灣最大的對手國，但中國有出口補貼，中、台織襪輸美是不公平競爭，如果台美FTA簽定，台灣襪在美國會有更大的競爭力。

    立委陳素月也為織襪業者請命，她說，台灣是出口導向的國家，經濟主體又以中小企業為主，織襪業輸美長期面臨較高的關稅，但貿易是對等的，政府對於萊豬，只要堅持跟萊牛一樣的標準即可，接下來台美簽定FTA，市場變大了，就可讓織襪業或中小企業受惠，造福更多的勞工家庭。

    社頭織襪芭樂節登場，業者憂心「反萊豬」公投過關。（記者顏宏駿攝）

    社頭織襪芭樂節登場，業者憂心「反萊豬」公投過關。（記者顏宏駿攝）

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