服務不是為了特權份子存在 蔡英文為林靜儀站台

蔡英文為林靜儀站台。（記者何宗翰攝）

2021/12/11 17:35

〔記者何宗翰／台中報導〕公投進入黃金週，民進黨今天在台中烏日舉辦「台灣隊站出來-正義一定贏」公投說明會，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等人都到場向鄉親宣講，同時也為中二選區立委補選參選人林靜儀造勢。蔡英文表示，林靜儀用行動證明，服務是為了需要你伸出援手的人而存在，不是為了特權份子存在。

蔡英文說，這陣子看到林靜儀深入基層，每天在大小菜市場握手，每一天、每個菜市場都碰到她接生過的小孩，「林靜儀跟我說，她要改變我們地方政治的文化，1月9日立委補選，要投4號林靜儀醫師。」

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立法院副院長蔡其昌表示，他沒有要在這邊批評顏家，電視開起來，每台都在批評、都在檢驗，都在講顏家大家沒聽過的事情，他們現在叫大家把電視關起來，是愚民；顏家沒有為鄉親、為台灣的利益，都是為家族的利益，林靜儀清清白白，是優秀的人才，請大家支持。

「補選4號林靜儀，台中更美麗。」前交通部長林佳龍表示，中二區的補選全台灣都在看，過去20年來沒解決的海線邊緣化、空污問題，在蔡英文總統上任後通過前瞻預算，包括南山截水溝的整治解決淹水問題，也才有山線海線台鐵的成功到追分串聯成雙線對開，以及捷運綠線烏日延伸到彰化，大家看到三座跨越大肚溪的橋樑，包括溪尾大橋、溪尾二橋的完工，在中央的支持下陸續實現。

林佳龍也強調，未來第3座橋從台中大肚跨越到彰化和美，是陳柏惟關心的建設，未來也期盼讓林靜儀來接棒完成。 他說，這區立委不是只有姓顏的，應該終結傳統惡質地方派系，希望大家用支持陳柏惟的熱情，繼續支持林靜儀，帶領中二選區催生新政治。

林靜儀說，台灣像一艘船在海上，有時候海浪比較大，像陳柏惟一樣，有時就站不穩，民主的道路本來就很困難，還有中國虎視耽耽，隨時要把船弄破洞，還有國民黨，為了一個吃不到的萊豬，要讓台灣交不到國際朋友。

「對手昨天說，人民不是塑膠的，為什麼要選這麼多次？」林靜儀反問，如果不是他們搞罷免、搞公投，哪需要選這麼多次？中二選區第一次被檢驗，發現有人貪到不能再貪，政治是為了人民福祉、思考國家前途，不是在考慮要吃下那一塊土地，1月9日一起讓地方政治恢復正義，讓他們知道，中二選區不是他們家的財產。

民進黨在台中烏日舉辦「台灣隊站出來-正義一定贏」公投說明會。（記者何宗翰攝）

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