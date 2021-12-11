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    核四公投意見發表會 呱吉「預判黃士修的預判」引發熱議

    呱吉預錄「黃士修我預判你的預判」影片引發熱議。（圖片截取自Youtube）

    呱吉預錄「黃士修我預判你的預判」影片引發熱議。（圖片截取自Youtube）

    2021/12/11 18:15

    〔即時新聞／綜合報導〕四大公投將於18日投票，中選會今天（11日）上午舉行重啟核四公投案電視意見發表會，正方代表為重啟核四公投領銜人黃士修，反方則是台北市議員邱威傑。黃士修辯論時喜歡預測對手下階段的反擊，對此，邱威傑則是提前預錄影片「黃士修我預判你的預判」，引發網友熱議。

    呱吉在電視發表會上表示，黃士修在過去幾場發表會都說已經「預判」到反方的看法，但他強調，「科學不能夠無中生有，有多少事實說多少話，我總不能像黃士修一樣，每次都發明一些似是而非的新謬論。」因此他也提前預錄了5支影片，上傳到Youtube平台，分別是「黃士修我預判你的預判：工程篇」、「黃士修我預判你的預判：地質篇」、「黃士修我預判你的預判：空污篇」、「黃士修我預判你的預判：弊案篇」、「黃士修我預判你的預判：天然氣篇」，反駁黃士修。

    呱吉這番操作引發網友熱議，「在公共平台上讓更多人來呱吉頻道，流量計畫通」、「預判你的預判真的好讚」、「還預判了顏寬恆當阿奏」、「苦無大師被呱吉預判」、「超漂亮的一場」、「思路清晰，邏輯好口條沒話說，如果系統真要重新設計，怎可能兩三年就可以使用！」

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