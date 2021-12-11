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    林佳龍：盧秀燕與顏家阻止燃氣發電 害中部人多吸2年污染空氣

    林佳龍說，包括盧市長（盧秀燕）、包括顏家他們擔任的民意代表，阻止2座天然氣機組興建，中部人多吸空氣污染2年的時間。（記者廖耀東攝）

    林佳龍說，包括盧市長（盧秀燕）、包括顏家他們擔任的民意代表，阻止2座天然氣機組興建，中部人多吸空氣污染2年的時間。（記者廖耀東攝）

    2021/12/11 16:52

    〔記者張瑞楨／台中報導〕前台中市長、交通部長林佳龍，今天下午於民進黨在中市烏日區舉辦的「台灣隊站住來，堅定贏正義」的公投說明會中說明，位於中市海線的台中火力發電廠，機組是國民黨前台中縣長陳庚金、廖了以、黃仲生時興建與增加機組，他擔任市長時空污飆到新高，他致力減煤減碳，「但是這兩年多來，因為國民黨，包括盧市長（盧秀燕）、包括顏家他們擔任的民意代表，阻止兩座天然氣機組興建，中部人多吸空氣污染2年的時間」。

    林佳龍表示，台中火力發電廠5根煙囪、10座機組，是什麼政權什麼政府興建？是前國民黨台中縣長陳庚金時代規劃，前國民黨籍縣長廖了以興建8組，前國民黨籍縣長黃仲生再增建2組，他擔任台中市長時，空污飆到新高，好不容易減煤減碳，從1860萬公噸的燃煤，減少到1260萬公噸，PM2.5（懸浮微粒）從他擔任市長4年來，從28微克降低到18微克。

    林佳龍強調，但是這2年多來，因為國民黨，包括盧市長（盧秀燕）、包括顏家他們擔任的民意代表，阻止2座天然氣機組興建，中部人多吸空氣污染2年的時間」（指盧秀燕不核發建照給中火，讓中火用比較環保的兩座燃天然氣機組，取代兩座比較不環保的燃煤機組）。

    他強調，大台中用電量超過中火的發電量，中電已經不能北送，減少500多萬噸的煤炭，如果三接（珍愛藻礁）不能興建（公投通過），將把過去幾年打拚降低燃煤空污的結果，全部化為烏有，台中人將付出慘痛代價。

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