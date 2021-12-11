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    老師選市長！游國連誓師大會獲跨黨派力挺 爭取民進黨提名

    游國連（左）決定參選宜蘭市長，前縣長劉守成將象徵承擔責任的「扁擔」交給游國連，並祝福初選勝出「蔥滿勝蒜」。（記者游明金攝）

    游國連（左）決定參選宜蘭市長，前縣長劉守成將象徵承擔責任的「扁擔」交給游國連，並祝福初選勝出「蔥滿勝蒜」。（記者游明金攝）

    2021/12/11 16:07

    ［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣光復國小教師游國連決定參選宜蘭市長，今天辦理誓師大會，吸引滿場逾300位民眾支持。時代力量、基進黨也都派員到場力挺，前縣長劉守成將扁擔交予游國連，代表世代交棒，要他承擔起責任；游國連說，全力爭取民進黨提名，並許下打造「冠軍城市」六大願景，爭取選民支持。

    游國連今天在宜蘭人故事館，舉辦「活力新世代、少年拚未來」宣布參選誓師大會，民進黨前縣長劉守成、前黨部主委黃建財醫師、前縣府計畫處長李守正、基進黨宜蘭黨部主委劉勇廷、時代力量顧問林正芳等人，都到場站台力挺。

    林正芳說，宜蘭市需要改變，需要有理念與行動的候選人，國連是最好選擇。劉勇廷也說，一路走來，國連也是他的老師，雖然是不同政黨，但為台灣、為宜蘭好，要給國連支持。

    外傳黃建財也有意參選市長，不過，今天他說：「成功不必在我。」全力支持游國連。他強調，宜蘭市未來10年是重要階段，包括鐵路高架、高鐵設站等諸多建設，舊城區要何去何從，需要有魄力、敢衝敢拚的市，帶領宜蘭市邁向冠軍城市。

    劉守成指出，游國連擔任光復國小女籃教練20餘年，深耕宜蘭基層體育發展，為宜蘭縣拿下3座全國冠軍，也曾獲得大專優秀青年、宜蘭縣SUPER教師等榮耀，有行動力與執行力，願意栽培少年仔城市，才是進步城市；劉守成並將象徵承擔責任的「扁擔」交給游國連，並祝福初選勝出「蔥滿勝蒜」。

    游國連表示，他對政治並不陌生，這些年在縣長、立委與市長選舉中，都擔任幕僚參與政策白皮書撰寫，對於公共事務與政策都有想法，這段時間走遍大街小巷，感受市民對未來發展的期待，也接收到鄉親熱情支持。

    游國連提出打造冠軍城市的六大願景，包括「友善環境」、「休閒城市」、「全齡樂活」、「文教升級」、「綠色經濟」及「智慧美學」，要讓所有宜蘭市民都可以驕傲地說出：「我住在宜蘭市」！

    游國連決定參選宜蘭市長，今天辦理誓師大會，吸引滿場逾300位民眾支持。（記者游明金攝）

    游國連決定參選宜蘭市長，今天辦理誓師大會，吸引滿場逾300位民眾支持。（記者游明金攝）

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