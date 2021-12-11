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    藍營基層要求侯友宜對公投表態 侯：努力為人民關心的議題做事

    藍營基層要求新北市長侯友宜對公投案表態，侯友宜表示，他會對人民關心的議題努力做事。（記者翁聿煌攝）

    藍營基層要求新北市長侯友宜對公投案表態，侯友宜表示，他會對人民關心的議題努力做事。（記者翁聿煌攝）

    2021/12/11 11:43

    〔記者翁聿煌／新北報導〕四項公投案將於18日投票，外傳國民黨有基層人士號召連署要求新北市長侯友宜3天內對4項公投案表態，否則要求黨中央予以黨紀處分，侯友宜今天被問到此事時表示，他對人民關心的議題努力做事，這些事都與公投議題有相關聯，只要選擇做對的事，符合民意，他會全力以赴，把自己的角色扮演好。

    侯友宜上午參加特教生家庭日公益活動，有媒體問他對尼加拉瓜和台灣斷交的看法，侯友宜表示，尼加拉瓜跟台灣斷交令人非常遺憾，國家面對斷交的事件，相信政府會有智慧、有能力去處理這件事情。

    對於外界好奇，蘆洲的尼加拉瓜公園會不會改名？侯友宜表示，斷交事件剛發生，新北市蘆洲區的尼加拉瓜公園是否需要改名，會尊重新北市以及三蘆地區市民朋友的意見。

    對於藍營傳出有基層人士在連署，要求侯友宜對公投的立場表態，否則黨中央就應該祭出黨紀處分，侯友宜回應，他對人民所關心的議題努力做事，這些事跟公投議題都是有相關聯，不管是人民的健康、或是國家安定，更重要是產業的發展，他每天在做的這些事情，就是做人民關心、也是做對的事情，只要選擇做對的事情、符合民意，他都會全力以赴，把自己的角色扮演好。

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