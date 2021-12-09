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    酸公投是今昔蔡英文對決 朱立倫：民進黨台灣隊專門跟人民作對

    朱立倫出席新莊公投宣講說，公投根本是「現在的蔡英文對上過去的蔡英文」，民進黨組的「台灣隊」專門跟人民作對。（記者陳志曲攝）

    朱立倫出席新莊公投宣講說，公投根本是「現在的蔡英文對上過去的蔡英文」，民進黨組的「台灣隊」專門跟人民作對。（記者陳志曲攝）

    2021/12/09 22:13

    〔記者周湘芸／新北報導〕四大公投18日就要投票，國民黨今晚在新北市新莊區舉辦公投宣講活動，邀請前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨前主席江啟臣及中廣董事長趙少康等人輪番開講。朱立倫說，這次好幾項公投是民進黨過去的主張，根本是「現在的蔡英文對上過去的蔡英文」，民進黨組的「台灣隊」也是專門跟人民作對。

    國民黨籍立法委員、雙北市議員今晚都出席新莊公投宣講活動，更動員3000多人到場。馬英九說，萊豬與加入CPTPP根本不相關，英國、中國申請加入CPTPP也不怕得罪美國，因為美國根本不是會員，很多人說他幾年前也開放萊牛進口，但台灣人每年食用的豬肉是牛肉7倍，豬內臟是牛內臟的34倍，當初就已經講好牛豬分離，豬肉絕不開放，蔡英文總統去年沒先跟行政院、立法院商量就宣布進口，根本是獨裁。

    朱立倫指出，這次的4項公投都是站在百姓角度，不是政黨角度，反萊豬、顧健康跟政黨哪有關係，且民進黨上次公投輸了就翻桌，透過立法院硬要把公投與大選分開；先前到桃園大潭說要藻礁永存的也是蔡英文，現在又反對遷移三接護藻礁，根本是「現在的蔡英文對上過去的蔡英文」；另外，台灣去年跟今年都大停電，重啟核四至少是缺電的備案。政府現在說要組「台灣隊」，實際上是專門跟台灣人民作對。

    江啟臣說，如果政府做得好、順大家的意就不用公投，政府就是怕大家太閒，做一些跟民眾對立的工作，大家不吃萊豬就進口萊豬，要打疫苗就一直拖，這次公投有3項是民進黨過去的主張，等於是現在的民進黨在跟過去的民進黨對決，也是人民跟民進黨的對決。這次公投若沒成功，政府只會把民眾當成塑膠。

    趙少康則說，民進黨政府長期養網軍，從「網軍治國」到「網軍害國」，現在是「網軍滅國」，爆打立委高嘉瑜的林秉樞戶頭有這麼多錢，檢察官會不會查，他很懷疑，希望大家給檢察官加油。

    馬英九說，萊豬與加入CPTPP根本不相關。（記者陳志曲攝）

    馬英九說，萊豬與加入CPTPP根本不相關。（記者陳志曲攝）

    江啟臣說，如果政府做得好、順大家的意就不用公投，政府就是怕大家太閒，做一些跟民眾對立的工作。（記者陳志曲攝）

    江啟臣說，如果政府做得好、順大家的意就不用公投，政府就是怕大家太閒，做一些跟民眾對立的工作。（記者陳志曲攝）

    趙少康說，民進黨政府長期養網軍，從「網軍治國」到「網軍害國」，現在是「網軍滅國」。（記者陳志曲攝）

    趙少康說，民進黨政府長期養網軍，從「網軍治國」到「網軍害國」，現在是「網軍滅國」。（記者陳志曲攝）

    國民黨今晚在新北市新莊區舉辦公投宣講，大咖到齊，但新北市長侯友宜未出席。（記者陳志曲攝）

    國民黨今晚在新北市新莊區舉辦公投宣講，大咖到齊，但新北市長侯友宜未出席。（記者陳志曲攝）

    國民黨今晚在新北市新莊區舉辦公投宣講，動員3000多人到場。（記者陳志曲攝）

    國民黨今晚在新北市新莊區舉辦公投宣講，動員3000多人到場。（記者陳志曲攝）

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