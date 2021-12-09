前進「國之北疆」 賴清德訪東引：台灣越國際化就越安全

副總統賴清德（中）前往國之北疆，以彰顯國家主權（民進黨連江縣黨部提供）

2021/12/09 18:40

〔記者盧賢秀／綜合報導〕副總統賴清德和民進黨不分區立委洪申翰今天（9日）到馬祖東引，與「國之北疆」石碑合影，彰顯國家主權。賴清德在當地的民進黨公投說明會中指出，近來有多個國家重要官員來台灣訪問，多位美國議員也陸續來訪，這代表台灣越來越能走進國際社會，若是反對美豬，形同對美國進行經濟制裁，這對台灣的國際地位絕對不是好事。

賴清德和洪申翰首次抵達連江縣東引鄉，除了參訪東引隊史館，向前線駐軍致敬，也造訪「國之北疆」石碑，彰顯國家主權的意義，並使用振興五倍券購買特產，參觀具百年歷史的古蹟東湧燈塔。

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賴清德指出，東引雖處前線，但只要台灣國際化，受到世界更多的關注，馬祖就越安全，台灣也是同樣的道理。

此外，賴清德指出，進口美豬是台灣與世界貿易接軌的機會，馬英九政府2012年開放美國牛肉進口，現在進口美豬也是一樣，只要採用國際標準的食品檢驗，就不會有安全的疑慮。近年來有多個國家重要官員來台灣訪問，美國議員也陸續來訪，這代表台灣越來越能走進國際社會。若是反對美豬，形同對美國進行經濟制裁，這對台灣的國際地位絕對不是好事。

具環保背景的立委洪申翰特別關注「三接」和「核四」的議題。他說，第三座天然氣接收站在蔡英文政府的努力下，已經減少到只剩十分之一的開發規模，還往外海推了1.2公里，相信這已經是能兼顧「減少空氣污染」和「保護藻礁」的最好選擇了。至於核四，洪申翰強調，核四被核安、地質專家認證「達不到安全標準」，不應該還要走回頭路，去使用風險極高的核四電廠。

民進黨連江縣黨部主委李問也強調，核能的發展中，離島永遠是被犧牲的對象。不僅是核能電廠發出來的電，因為距離過遠，無法供給離島使用，而且離島每隔幾年，就會被點名堆放核廢料的建議地點。都會地區使用核能發電，卻讓相對弱勢的離島承受核廢料的風險和污染，這是非常不公平、也不符合正義的一件事情。

副總統賴清德（中）前進連江東引，參觀古蹟東引燈塔（民進黨連江縣黨部提供）

副總統賴清德（右二）在連江縣東引鄉宣講公投四個不同意（民進黨連江縣黨部提供）

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