國軍2022形象月曆 「超級媽媽」、父子檔吸睛

國軍明年度5月份月曆以3位已為人母的女性軍士官為主題。（國防部提供）

2021/12/09 18:20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今（9）日發布明年度國軍形象月曆，根據國軍公布的月曆內容，明年度5月份、8月份的頁面，分別收錄3位已生育子女的軍士官、3對國軍「父子檔」的照片。陸軍裝訓部教勤營周夢涵中士表示，她擔任「M60A3」戰車副車長，選擇裝甲兵是想讓大家知道女生也可以駕駛戰車，「讓大家看到有位戰車媽媽在守護著國人及自己的小孩」。

國軍明年5月份適逢母親節，月曆以「Super我們」為主題，3位月曆主角分別是M60A3戰車副車長周夢涵中士、光華六號飛彈快艇艇長李玉雪上尉、空軍官校飛行訓練指揮部謝蕓梃上尉。謝蕓梃表示，「Super我們」是每一位軍職媽媽的主題，為母則強，當媽媽們穿上軍服後就是「兩倍的強」。

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8月份月曆配合父親節以父子檔為主題，空軍官校上校楊肅祺表示，他教育過無數精銳的飛行員，如今兒子跟隨他的腳步投入空軍，慈父與嚴師的兩個角色，他都深感驕傲。

國防部政戰局文宣心戰處長樓偉傑表示，國軍在面對共軍的軍事威脅下，每一位官兵都戮力在戰訓本務，就如同國防部長邱國正期勉官兵「同島一命、我死國生」的信念。因此111年國防部決定以「守護」為主題，用簡單的兩個字，傳達每一位官兵從軍的初衷，不論面對如何嚴峻的環境，國軍官兵守護國家、守護國人的承諾永不改變。明年度的月曆在日期部分，特別標註國軍曾經參與的部分戰役，屆時青年日報也會配合做專題報導。

國軍明年度8月份月曆以3對父子檔為主題。（國防部提供）

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