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    帶「罷昶伴手禮」挨轟跳梁小丑 鍾小平：回國民黨總不能兩手空空

    鍾小平（中）說，講跳梁小丑這話就重了，他只是盡本分，回國民黨總不能兩手空空、帶兩串蕉回來。（資料照）

    鍾小平（中）說，講跳梁小丑這話就重了，他只是盡本分，回國民黨總不能兩手空空、帶兩串蕉回來。（資料照）

    2021/12/09 17:14

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市第五選區無黨籍立委林昶佐罷免案明年1月9日投票，發動者之一的台北市議員鍾小平申請回國民黨，引發黨內議員不滿，同黨市議員應曉薇更批他是「跳梁小丑」、操作政治利益。鍾小平今天說，講跳梁小丑這話就重了，他只是盡本分，回國民黨總不能兩手空空、帶兩串蕉回來。

    外傳藍營內部對於罷免案陷入矛盾，罷昶氣勢也沒動起來，鍾小平說，現在是陸軍鴨子滑水，應該先把12月18日四大公投搞贏，而且國民黨已經放話是閣揆保衛戰，贏的話要求行政院長蘇貞昌下台，若藍營輸的話也會受傷，之後，才是中二選區立委補選及罷昶案。

    傳出國民黨內部點名立委鄭麗文擔任罷昶主砲手，協助拉下林昶佐後直攻補選？鍾小平回應，這部分他沒有評論，他大概打聽了一下，應該是立法院放出來的消息，任何人要選的話，他認為都是好事。

    至於鍾小平向國民黨申請恢復黨籍一事，引發黨內人士不滿，應曉薇更轟他是「跳梁小丑」，鍾小平說，講跳梁小丑，這話就重了，他就盡本分，回國民黨總不能兩手空空、帶兩串蕉回來，而且同舟專案既然出來，他就回來。

    他說，先拚完12月18日四大公投後，再來處理他回黨籍的事，現在四大公投情況非常危急，他的回國民黨、罷昶案及中二立委補選在此時此刻都不重要，等四大公投結束後，還有20天可以處理，現在的要務是支持國民黨主席朱立倫、集中焦點在四大公投。

    鍾小平說，民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴事件是國民黨的契機，應好好把握，腐敗的民進黨內部的派系鬥爭、分裂，是國民黨在四大公投能扭轉頹勢的非常好機會。

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