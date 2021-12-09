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    冷處理家暴案避免衝擊公投？ 高嘉瑜：盼大家投下四個不同意

    高嘉瑜今上午和台北市黨部主委吳怡農、立委何志偉及林昶佐等人，在市民大道、承德路口宣傳12月18日公投。（取自高嘉瑜臉書）

    高嘉瑜今上午和台北市黨部主委吳怡農、立委何志偉及林昶佐等人，在市民大道、承德路口宣傳12月18日公投。（取自高嘉瑜臉書）

    2021/12/09 13:14

    〔記者楊心慧／台北報導〕立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，目前林被羈押台北看守所，卻陸續爆出林男種種事蹟，引爆綠營網軍帶風向質疑，傳出民進黨內部有人認為，高嘉瑜事件恐衝擊公投，因外界會認為民進黨內互鬥、政商關係複雜，盼高嘉瑜冷處理這件事，別讓公投焦點被模糊；高嘉瑜今受訪表示，希望大家把焦點放在公投案，四個不同意是我們的主張，更希望所有民眾都能參與這次的公投案。

    高嘉瑜今上午和台北市黨部主委吳怡農、立委何志偉及林昶佐等人，宣傳12月18日公投，高嘉瑜受訪表示，希望大家把焦點放在公投案，四個不同意是我們的主張，更希望所有民眾能參與這次的公投案，這關係到台灣的未來，所有民進黨的黨公職，大家都是同黨一心，為公投案全力以赴。

    媒體詢問是否被黨要求低調、冷處理，所以今天才一直呼籲大家參加公投？高嘉瑜表示，其實她一直都有參加公投的活動，包括上週在台大的「轉大人公投節活動」，只要和公投案相關的活動都積極參加，希望大家出來投票。

    吳怡農補充說明，高嘉瑜非常勇敢，我們每一個人都支持她，也因為她的勇敢，讓許多人更有勇氣，但今天的重點是公投，高也出來沒有忘記公投的重要性。

    吳怡農指出，除公投還有明年1月9日的林昶佐罷免案，呼籲所有的朋友，支持認真的立委，不要讓政黨惡鬥，影響社會正常運作，回到理性問政，支持林昶佐。

    林昶佐表示，過去幾個禮拜密集舉辦說明會，這幾天也有掃街站路口的行動，最後剩下一禮拜，大家不能鬆懈，12月18日每個人都要站出來投下不同意票。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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