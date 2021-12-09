何志偉：違法影片只能靠被害人想辦法 言論自由不該傷害別人

圖為民進黨主席蔡英文8日率中常委召開「台灣隊站出來 1218總動員」記者會，下達動員令，在公投投票前最後階段全力衝刺。中常委何志偉特地秀出「台灣隊站出來」特製毛巾。 （記者劉信德攝）

2021/12/09 12:47

〔記者簡惠茹／台北報導〕Deepfake深度偽造影片、私密影片遭散布事件引起全民關注，民進黨立委何志偉今天質詢時指出，目前下架違法影片手段只能靠被害人自己想辦法，言論自由不該用來傷害別人。國家通訊傳播委員會NCC表示，網際網路內容移除各部會合作處理，NCC會同展翅協會處理不雅影片盡速下架。

何志偉今天質詢時表示，每個人的資安都很重要，每個單位都說要跨單位、跨平台的面對，目前就是只有IWIN這個平台，但這個平台下架違法影片的手段只有一個「業者自律」。

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何志偉指出，2021年IWIN申訴案件累計達到3627件，而網際網路管理架構表上的分工，全部都是相關權責機關，平台提供者、內容提供者都是相關主管機關，然後官員沒有人可以負責，只有被害人要自己想辦法，到底是誰能夠協助受害者？

國家通訊傳播委員會副主委翁柏宗表示，根據兒少法設立的IWIN這個平台可以下架移除影片內容，不是只是靠業者自律，有的網站設在國外，需要一點時間由NCC會同展翅協會處理。

何志偉怒批，難道是因為今天受害人沒有當官、不是民代，所以他們就活該等？事實上就是不雅影片的下架要仰賴被害人自己，絕對支持言論自由，但這個自由不該建立在傷害別人之上。

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