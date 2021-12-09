公布1212秋鬥規劃、1218公投街訪 國民黨︰蔡英文要出來回應

1212當天國民黨將從自由廣場出發，在凱道與公民團體大會師，屆時現場將排列「藻礁永存」4個大字給蔡英文總統看，要求蔡英文出來回應人民訴求。圖為黨主席朱立倫。（資料照）

2021/12/09 10:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開記者會公布1212秋鬥遊行大會師規劃方案，並公開「1218公投街訪」結果，文傳會副主委林家興指出，1212當天國民黨將從自由廣場出發，在凱道與公民團體大會師，屆時現場將排列「藻礁永存」4個大字給蔡英文總統看，要求蔡英文出來回應人民訴求。

國民黨新北市議員江怡臻指出，為了配合1212遊行活動，國民黨正趕製包括圓形貼紙、紋身貼紙、頭巾、手舉牌、標語大布旗等多款公投宣傳物，同時配合遊行共有6個大隊，該黨除了出動戰車，還特別製作6款標語布條，包括「四個都同意，台灣更美麗」、「顧食安、我同意」、「保民主、我同意」、「護環境、我同意」、「挺經濟、我同意」、「護台灣、我同意」。

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此外，國民黨今天還開箱公布當天遊行的神密道具「健康寶寶豬」，希望透過「寶寶豬」形象，訴求要保護並讓下一代在健康食品安全的環境下長大。

有關「1218公投街訪」，國民黨青年民主戰隊隊長須予謙指出，2段影片內容來自海內外年輕朋友自發走上街頭錄製，要透過真實的聲音，告訴蔡政府不要躲在網軍背後，他並表示，蔡英文總統宣稱不開放萊豬就是背信，但包括義大利、德國等國外朋友都說該國政府不會無預警引進萊豬，並表達自己不會購買或吃萊豬。

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