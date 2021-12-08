中俄正密謀進犯台烏？ 軍事粉專：台灣人別不見棺材不掉淚！

軍事粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」透露收到來自烏克蘭、韓國和美國的網路情報，指中俄兩國正暗中協調戰略計畫，企圖破壞地區和平穩定。圗為俄國總統普廷（左）及中國國家主席習近平。（路透）

2021/12/08 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕近年台海局勢升溫，引發各國關注。台灣軍事粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」今天（8日）透露收到網路情報，稱中俄兩國正暗中協調戰略計畫，企圖破壞地區和平穩定！

「新‧二七部隊 軍事雜談」8日在臉書發文指出，「本站獲得來自烏克蘭、韓國和美國的網路情報，最近有不少涉足軍事自媒體的網友私下提供消息，俄中兩國正在暗中協調戰略計畫，會利用美國的弱勢，策動俄中在西方國家的諜報人員或滲透部隊，進行反情報和破壞，同時對台灣和烏克蘭兩國軍事侵略。」

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粉專又說，「透過國外媒體人提供的情資顯示，國外網路輿論確實有這樣的風聲，俄中認為歐美西方國家只用經濟制裁和外交壓力，才讓他們毫無忌諱的動手進犯。」

粉專語重心長表示，「對台灣而言，百姓每一天過平凡生活以為都是正常，當有一天受到世界戰局的影響下，你的平凡人生反而變成奢求。可笑的是在台灣還有人認為『抗中保台』、『認知作戰』是政客和網軍的騙票工具，自欺欺人到逃避現實，你以為選誰都一樣，下一次換人做，什麼都沒事嗎？」直言「下一次，你可能就在再教育營裡，過著生不如死的地獄。台灣人，別『不見棺材不掉淚』！」

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