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    首頁　>　政治

    11歲也能當叛亂犯？促轉會揭「他」被移送警總原因

    促進轉型正義委員會發文說，白色恐怖時期，有個11歲男孩因持有「鋼筆型手槍」被懷疑有「叛亂意圖」，移送警總軍法處審問。（圖取自臉書＿促進轉型正義委員會）

    促進轉型正義委員會發文說，白色恐怖時期，有個11歲男孩因持有「鋼筆型手槍」被懷疑有「叛亂意圖」，移送警總軍法處審問。（圖取自臉書＿促進轉型正義委員會）

    2021/12/08 22:55

    〔即時新聞／綜合報導〕促進轉型正義委員會昨日指出，白色恐怖時期，有一名11歲男孩因持有「鋼筆型手槍」，被懷疑有「叛亂意圖」，遭移送警總軍法處審問，故事曝光後引起網友熱議。

    促轉會昨天在臉書發文指出，白色恐怖時期，年僅11歲的林國銘因非法持有「鋼筆型手槍」，被認為可能有「叛亂意圖」，遭移送到警總軍法處；由於警備總司令部無法找到具體的叛亂事證，最終不起訴。

    促轉會說，白色恐怖時期的政治受難者年齡分布極廣，最小的11歲到年紀最長的84歲，也對台灣社會造成深遠的影響。

    這則貼文引起網友討論，插畫家nagee留言說，「這種政權倒底有什麼臉自稱『自由民主的中國』？好像今天共產中國，也會都沒有病識感地會自稱中國很民主」；網友也感嘆，「跟香港一樣⋯」、「我的某些親戚是深藍的，面對白色恐怖或228的話題，他們的說詞是『那是民進黨造謠的』。他們是土生土長的台灣人，已70多歲，我是他們的晚輩，我經歷過國民黨的白色恐怖時期的尾段，很難理解他們是如何『蒙蔽自我』的？」

    但也有網友不以為然說，「那是以前的事了現在是綠色恐怖吧」、「請聊聊有沒有綠色恐怖？」卻遭網友駁斥，「被酸就說人家綠色恐怖。真的很想說，真要獨裁，他們早就消失了好嘛。論述完全沒有邏輯」、「國民黨每次在喊綠色恐怖的時候我都覺得很好笑」。

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