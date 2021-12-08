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    37位模範公務員 蘇揆明頒獎表揚

    圖為行政院長蘇貞昌去年出席「行政院模範公務人員」頒獎典禮。（資料照）

    圖為行政院長蘇貞昌去年出席「行政院模範公務人員」頒獎典禮。（資料照）

    2021/12/08 17:09

    〔記者李欣芳／台北報導〕110年行政院模範公務人員名單出爐。行政院人事行政總處今天下午表示，中央與地方合計，有南投地檢署主任檢察官謝志遠等37人獲選，行政院將於明天下午3時30分在台大醫院國際會議中心舉辦頒獎典禮，由蘇院長公開表揚。

    為表揚公務人員對國家社會的貢獻，激勵公務同仁士氣，行政院從82年起，每年辦理行政院模範公務人員選拔作業，本從嚴慎選精神，以參選人員的具體事蹟，經初審及複審二階段審查後核定獲獎名單。

    人事總處表示，今年獲選的37名行政院模範公務人員無論是在疫情因應、犯罪查緝、社會福利等不同領域，都各自有優異表現。例如南投地方檢察署檢察官室謝志遠主任檢察官，參與侵害營業秘密犯罪偵查，有效遏阻境外勢力危害我國高科技產業安全；財政部國際財政司王瑀璇科長，導入國際租稅新制，增進雙邊及多邊國際財政合作關係；交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處詹益祥處長，完成公路整體規劃，推動蘇花改、南迴改、西濱快、東西快、淡江大橋5大工程建設。

    此外，新北市政府城鄉發展局陳柏君副總工程司，跳脫以往思維，靈活運用法規，解決陳年老問題，使五股垃圾山轉變成夏綠地；嘉義縣財政稅務局何宏明科長，導入科技辦稅、大數據分析房屋稅籍資料的創新做法，是公部門善用新興科技推動數位治理的標竿學習典範。

    人事總處說，今年也特別邀請觀禮親友一同上台合影，除了與大家一同分享得獎喜悅，也因為有家人在背後的支持及付出，才能讓得獎者無後顧之憂地為國家打拚。

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