柯文哲拒發敬老金將提覆議 議員轟：公然對幹議會沒過應下台

台北市議員洪健益（左）、北市議長陳錦祥（右）。（取自台北市議會影片）

2021/12/08 16:46

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會上月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，將要求台北市政府恢復發放重陽敬老金，但台北市長柯文哲堅決反對並提覆議案，民進黨籍台北市議員洪健益今在台北市議會痛批，柯文哲提覆議案，等同公然和議會對幹，質疑覆議案沒過的話，柯文哲要不要下台負責？但議長陳錦祥表示，交由市民公評。

柯文哲上任後取消台北市65歲以上長者每年1500元的重陽敬老金，國民黨團上月重啟冰凍2年的台北市重陽節禮金致送自治條例，上月初經二讀會表決後通過；北市府昨指出，恢復普發敬老金每年將增10億預算支出，經市政會議決議提出覆議案，預計下週送交議會。

請繼續往下閱讀...

按議事規定，覆議案經表決若有3分之2的議員同意發放，將維持原案；北市議會國民黨及民進黨團昨表示不排除於表決當天發動甲級動員，捍衛立場、維持原案。

議員洪健益表示，北市府針對議會上個月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」提出覆議，這件事非同小可，覆議案應要負政治責任，等同於公然對議會對幹，覆議案是對議會不信任、要對幹，若沒過柯文哲要不要下台負責？對於議會的決議居然敢提覆議案？

洪健益批評，議會已經達成決議，結果柯文哲又提覆議案，後續若沒過，柯文哲有臉對台北市民嗎？要求市府現在在場的曾擔任議員的民政局長藍世聰，應該對議會的程序過程了解，回去告訴柯文哲，覆議案若沒過應該要找誰下台，政治負責？

議員游淑慧表示，按照議事規則，覆議案需邀請市長列席說明，但這案子4至5年，但議員都知道市府態度，建議簡化流程，直接一讀進付二讀，不用多麻煩市長來，因為沒詢答，變成單方面說明，反而對其他議會同仁不公平。

議長陳錦祥指出，法沒規定覆議案沒過他就要下台，就交由市民公評。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法