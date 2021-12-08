唐鳳已錄製3分鐘「國家聲明」 全球民主峰會發言受矚目

行政院政務委員唐鳳已錄製好3分鐘的國家聲明，將在民主峰會的發言受到外界矚目。（資料照）

2021/12/08 16:01

〔記者李欣芳／台北報導〕美國將於12月9日至10日召開首屆全球民主峰會，我方將由行政院政務委員唐鳳和駐美代表蕭美琴代表台灣與會。外交部今天發布新聞稿表示，唐鳳將發表國家聲明（national statement），並擔任「科技與民主」場次與談人，據悉，唐鳳已錄製好這3分鐘的國家聲明，待主辦單位公布後，我方也將立即公布唐鳳3分鐘談話的完整資訊。

有關唐鳳將代表台灣發表3分鐘的國家聲明，引發外界矚目。知情人士說，內容目前不便多談。這次100多個民主國家的領袖及代表參與者也都會發表國家聲明。一旦主辦單位公布，我方也將公布唐鳳的完整談話。

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外交部今天說明，唐鳳將以預錄影片方式發表國家聲明，並應邀在台北時間12月10日晚間10時30分至11時30分參與「科技與民主」（Technology and Democracy）場次的「對抗數位威權主義及肯定民主價值」（Countering Digital Authoritarianism and Affirming Democratic Values）分組討論，並擔任與談人。

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