民進黨全台街頭串聯 潘孟安明站雙園大橋宣講「四個不同意」

屏東部分就由縣長潘孟安出馬，明天早上8點，他將和民進黨立委周春米在屏東新園鄉的雙園大橋，向來往的鄉親呼籲四個不同意。（資料照）

2021/12/08 16:28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕公投將於12月18日舉行，民進黨訴求「四個不同意」，在倒數第10天的明天，執政縣市的首長也要上街頭宣講，屏東部分就由縣長潘孟安出馬，明天早上8點，他將和民進黨立委周春米在屏東新園鄉的雙園大橋，向來往的鄉親呼籲四個不同意。

民主進步黨屏東縣黨部發出採訪通知，指因應中央黨部全台總動員「街頭宣講」串聯，呼籲12月18日踴躍投下「四個不同意」，讓台灣更有力，將於明天進行街頭宣講。

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屏東縣黨部安排的地點，大多位於人口最多的屏東市區，屏東縣議員李世斌於早上7點到8點，於屏東市自由路與民生路口交叉口宣講、立委鍾佳濱則於早上7點20分開始，於屏東市逢甲路與中山路交叉口宣講；立委莊瑞雄則從早上7點半到9點半於屏東市和生路、建國路交叉口（屏東市建國路396號）前宣講。

至於唯一不在屏東市的地點，則來到南屏東往返高雄的重要橋樑雙園大橋匝道旁，並於早上8點開始，由縣長潘孟安親自宣講，立委周春米與縣議員、屏東縣黨部主委許展維也會到此，向縣民呼籲投下四個不同意票。

由於該場時間較晚，從8點才開始，坊間咸認潘孟安為要參加明天凌晨1點開始的縣定無形民俗琉球迎王中的最後的儀式「送王」，而他今晚將先至琉球過夜，明天凌晨參加送王儀式後搭首班民營船返回東港，再前往雙園大橋處宣講。

民進黨訴求公投投下四個不同意，明天將串聯全台街頭宣講。（記者陳彥廷攝）

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